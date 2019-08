Huolien hanke

Seitsemän vuotta sitten valmistuneen Someron uimahallin asioissa riittää edelleen selvitettävää.

Rakennushanke oli alusta saakka ongelmien täyttämä ja myös varsin työläs vedettävä Someron kaupungille.

Uimahallin rakennustyöt sakkasivat heti alkumetreillä. Työt keskeytettiin, kun hallin monttua vasta kaivettiin. Huolena oli montun tuenta.

Työt käynnistyivät uudelleen, mutta pian kaupunki purki koko urakkasopimuksen pääurakoitsijaksi valitun salolaisen Rakennusliike Kerroskiven kanssa.

Urakkasopimuksen purku näin suuressa hankkeessa on varsin poikkeuksellinen toimenpide. Käräjä- ja hovioikeuden tuomiot osoittivat kuitenkin myöhemmin, että Someron kaupungilla oli täydet perusteet kovaan päätökseen.

Kerroskiven hakemien isojen korvausten sijasta rakennusliike tuomittiin maksamaan kaupungille reilu miljoona euroa.

Poikkeuksellinen on ollut myös asian jatko, sillä tällä hetkellä Someron uimahallin rakennuskuvioita selvitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Kerroskivi hakeutui konkurssiin kolme vuotta sitten, joten yrityksen taholta kaupungin on ollut turha odotella saataviaan. Ainoaksi oljenkorreksi jäi Kerroskiven rakennusaikainen 665 000 euron vakuus.

Onnettomien tähtien alla kulkeneen rakennushankkeen kivinen polku jatkui. Vakuutta hoitanut Nordic Guarantee ilmoitti, että vakuus on vanhentunut ja kaupunki ei saa euroakaan.

Asian käsittely oikeudessa on pahasti kesken, mutta osapuolten näkemykset ovat kaukana toisistaan. Nordic Guarantee katsoo kaupungin syyttävän muita omista laiminlyönneistään. Kaupungin mukaan vakuus on edelleen voimassa.

Erityisen mielenkiintoinen on kaupungin syytös, että Nordic Guarantee on toiminut hyvän vakuutustavan vastaisesti. Kaupunki toteaa, että jos takuu katsotaan vanhentuneeksi, on syyllinen yhtiö.

Toimiko Nordic väärin, kun se ei pyytänyt lisätietoja kaupungin tekemiin ilmoituksiin? Kaupungin mukaan kyllä, mutta käräjäoikeuden tuomiota saadaan odottaa varmasti pidemmän aikaa. Sen verran sekava vyyhti on rakennushanke ollut alusta saakka.