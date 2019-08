Hurske rynnisti naisten pika-aitojen ykköseksi Kalevan kisoissa

Reetta Hurske on voittanut naisten 100 metrin aitajuoksun Lappeenrannan Kalevan kisoissa ajalla 13,05. Tyynessä ja koleassa säässä juostun kisan kakkonen oli Nooralotta Neziri ja kolmas Annimari Korte.

Hurskeen ja Nezirin taistelu oli erittäin tiukka, ja voittaja löytyi vasta maalikameran tarkastelun jälkeen. Myös Nezirin aika oli 13,05. Suomen ennätystä nimissään pitävä Korte joutui tyytymään aikaan 13,12. Hurskeelle pika-aitojen Suomen mestaruus on uran ensimmäinen.

Hurske oli luonnollisesti tyytyväinen voittoonsa, mutta tuntemukset ennen finaalia eivät olleet hyvät. Hän kertoi Ylen haastattelussa kärsineensä vatsavaivoista.

– Ei ollut hyvä fiilis ennen juoksua. Suomen mestaruus on ollut pitkään tavoitteenani. Ihan mahtavaa, että se tuli, Hurske sanoi Ylelle.

