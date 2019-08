Hybridiosaamiskeskuksen johtoon valittu Ulkopoliittisen instituutin väistyvä johtaja Teija Tiilikainen

Helsingissä toimivan Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen johtajaksi on valittu Teija Tiilikainen. Tiilikainen on Ulkopoliittisen instituutin väistyvä johtaja ja sen julkaiseman Ulkopolitiikka-lehden vastaava päätoimittaja.

Tiilikainen on koulutukseltaan valtiotieteen tohtori. Hän väitteli Åbo Akademista vuonna 1997 aiheenaan poliittisten aatteiden historia Länsi-Euroopassa ja Suomessa. Hän on Euroopan integraation, aatehistorian sekä EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija.

Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus aloitti toimintansa Helsingissä syyskuussa 2017. Keskuksen johtajana toiminut Matti Saarelainen ilmoitti toukokuussa palaavansa virkavapaalta suojelupoliisiin (supo). Saarelainen palaa supoon lokakuun alussa.

Hybridiosaamiskeskuksen tavoitteena on edistää ymmärrystä valtiollisten tai ei-valtiollisten toimijoiden hybridivaikuttamisesta sekä hybridiuhkien torjunnasta.

Keskuksen johtajaksi hakeneita ehdokkaita ei ole kerrottu julkisuuteen. Osaamiskeskus ei ole viranomainen, joten sitä ei koske julkisuuslaki.

Tiilikaisen kausi Upin johtajana päättyy ensi vuoden alussa. Uutta johtajaa ei ole vielä saatu valittua, sillä asiasta repesi riita Upin hallituksessa. Kesäkuussa kerrottiin, että uuden johtajan valinta lykkääntyisi syksyyn.

