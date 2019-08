Hylkäys pitkästä maali-ilosta – SalPan 2–2-tasoitus ehti olla voimassa minuutin ennen kuin tuomaristo päätti toisin

Jari Vuorio

SalPa ja KaaPo ovat toisilleen rakkaita kilpakumppaneita, joiden välisissä Kakkosen otteluissa yleensä sattuu ja tapahtuu. Niin myös perjantai-iltana Kaarinan keskuskentällä, kun SalPa koki katkeraakin katkeramman tappion maalein 1–2.

Salolaisten tappion tekee erityisen katkeraksi se, että joukkue ehti juhlia 83. minuutilla jo 2–2-tasoitusmaalia.

Ilari Koljonen laukoi pallon runsaasta 20 metristä vasempaan alakulmaan, ja pallo vietiin keskipisteelle. Yksikään kotijoukkueen pelaaja ei protestoinut SalPan maalia, ja myös kenttäkuulutus ja tulostaulu vahvistivat tasoitusmaalin synnyn.

Itse asiassa KaaPo ehti antaa jo aloituspotkun, ennen kuin tutun linjattomasti läpi ottelun tuominnut Ville Käldström marssi avustavan erotuomarin Iiro Pajalan juttusille.

Lopputuloksena oli maalin hylkäys minuuttia sen jälkeen, kun pallo oli verkossa. Tuomaristo katsoi Elmo Heinosen olleen laukauksen linjalla paitsioasemassa, ja vaikuttaneen siten KaaPo-vahti Lauri Inkeroisen toimintaan.

Tuomio saattoi videokuvan perusteella olla oikea, mutta joka tapauksessa tyyli ja tapa, jolla Käldström tilanteen hoiti, oli ala-arvoinen.

SalPan päävalmentaja Ilkka Virtanen kävikin ottelun jälkeen kuumempana kuin se kuuluisa hellan koukku.

– Meiltä ryöstettiin yksi piste. Käldström ei suostu kertomaan kuka oli paitsiossa, koska hän ei tiedä kuka oli paitsiossa. Puhaltaisi edes joskus kunnolla, tiivisti Virtanen mielipiteensä erotuomarin toiminnasta.

SalPan tappion katkeruutta lisäsi myös se, että joukkue sai otteluun loistavan alun. Eetu Leppänen siirsi hienon henkilökohtaisen suorituksen jälkeen joutsenlauman vierasjohtoon vain puolentoista minuutin pelin jälkeen.

Maalin hylkäys oli oma episodinsa, mutta muuten ottelun käsikirjoitus kulki hämmästyttävän samanlaisella kaavalla kuin toukokuussa Urheilupuiston ylänurmella.

KaaPo kuittasi 7. minuutilla SalPan johtomaalin Elias Untamalan toimesta ja 66. minuutin kohdalla Mikko Valtanen ampui läheltä kotijoukkueen voittomaalin.

Toukokuussa Salossa KaaPon maalien syntyajat olivat 8 ja 62, ja silloin SalPa oli siirtynyt johtoon Heinosen maalilla 5. minuutin kohdalla.

Itse otteluun Ilkka Virtanen oli suhteellisen tyytyväinen, mutta KaaPon maaleista päävalmentaja oli turhautunut.

– Kaksi harmittavaa, halpaa ja turhaa maalia. Ensimmäinen varsinkin oli ihan järjetön merkkausvirhe, ja vähän sama oli toisessa.

KaaPon maaleista Virtanen, eikä kukaan muukaan syyttänyt SalPan maalissa debytoinutta Joonas Kontkasta. Kontkanen joutui kovaan paikkaan, kun Eemeli Mälkönen loukkasi keskiviikon harjoituksissa lievästi polvensa.

– Jone oli ihan ryhdikäs ja tukeva maalivahti. Ohjaili hyvin peliä, enkä nyt ainakaan äkkiseltään muista edes mitään isoa avaamisen virhettä, antoi Virtanen tunnustuksen nuorelle Kontkaselle.

Enemmän huolissaan Virtanen oli siitä, että SalPa on viimeksi voittanut kesäkuun lopussa. Samalla SalPa on tippunut sarjataulukossa neljänneksi, ja eroa ottelun vähemmän pelanneeseen Gnistaniin on jo 11 pistettä.

– Pitkä pätkä on menty ilman voittoa, mutta kolmas ja neljäs sija ovat edelleen ihan hyvin näköpiirissä ja haarukassa.

KAKKOSEN B-LOHKO

KaaPo–SalPa 2–1 (1–1)

2. Eetu Leppänen 0–1, 7. Elias Untamala 1–1, 66. Mikko Valtanen 2–1.

SalPan kokoonpano: Joonas Kontkanen; Olli Jalli, Eetu Leppänen (v, 53. Niko Leskelä), Lucas Gabrielsson, Jesper Karlsson (81. Viktor Limnell), Julius Perälä (43. Vilho Heikkinen), Elmo Heinonen, Ilari Koljonen (v), Iku Leino, Iiro Vanha, Gentrit Kovaqi.

SalPan muut vaihtopelaajat: Eemeli Mälkönen (maalivahti), Juho Henttinen, Kasperi Tuomi, Olli Jakonen.

Yleisöä: 229.

SalPan seuraava ottelu: perjantaina 9. elokuuta SalPa–FC Honka/Akatemia kello 18.30 Salon Urheilupuiston ylänurmella.