Hyundain Neuville kaasutteli nopeimmin Suomen MM-rallin avauspätkällä – Suninen ja Latvala Harjulla tasavauhdissa

Hyundain Thierry Neuville kaasutti Suomen MM-rallin johtoon torstaina lyhyellä Harjun yleisöerikoiskokeella. MM-sarjassa kolmantena oleva belgialainen oli seitsemän kymmenystä Toyotan Ott Tänakia nopeampi.

Toyotan Kris Meeke oli Harjulla kolmas ennen Citroenin Sebastien Ogieria ja Hyundain Andreas Mikkelsenia.

Fordin Teemu Suninen oli tasa-ajalla Toyotan Jari-Matti Latvalan kanssaseitsemäs jäätyään Neuvillen pohjista 2,4 sekuntia.

– Tämä oli ihan hyvä alku. Täytyy tunnustaa, että en ole mikään maailman paras näillä yleisöpätkillä. Meni kuitenkin ihan hyvin, eikä tullut mitään virheitä. On tärkeä saada heti huomenna aamulla hyvä isku päälle, Latvala sanoi Ylen Ralliradion lähetyksessä.

– Ideana on aloittaa huomenna kaasu pohjassa ja mennä niin kovaa vain kuin pystyn. Vähän varovaisesti otin tämän pätkän, mutta tästä on hyvä rakentaa, Suninen komppasi.

Citroenin Esapekka Lappi oli reilun kahden kilometrin mittaisella Harjun pätkällä yhdeksänneksi nopein 3,1 sekuntia kärkeä perässä.

– Yritän nyt vain nauttia ajamisesta. Toivottavasti pystymme olemaan taistelussa mukana. Huomenna vedetään sitten kunnolla, Lappi totesi.

Kalle Rovanperä oli Skodallaan nopein R5-autojen luokissa. Yleiskilpailussa nuori suomalainen on kymmenentenä 4,8 sekuntia Neuvillen takana.

Suomen MM-ralli alkaa toden teolla perjantaina, kun ohjelmassa on kymmenen erikoiskoetta.

