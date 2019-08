Illukan takareisi kesti satasen – Neziri yllättyi sivumatkan ajastaan

Miesten ja naisten 100 metrin pikajuoksujen lajivoitot menivät ruotsalaisille, mutta Suomen kokonaispanos oli vahva. Riku Illukka, Samuel Purola ja Konsta Alatupa miehittivät sijat kahdesta neljään.

– Kesä on mennyt kisa kisalta parempaan. Kiihdytyksessä on vielä tehtävää, mutta loppu tulee hyvin, Illukka summasi.

Henrik Larsson porhalsi voittoon ajalla 10,24. Illukan aika 10,46 on hänen kauden parhaansa.

Illukan piti osallistua lauantaina myös pikaviestiin, mutta hän jättää sen väliin varotoimenpiteenä. Viestikvartetin muodostavat Konsta Alatupa, Roope Saarinen, Tuukka Huuskola ja Samuel Purola.

– Takareittä hoidettiin alkuviikko, ja satasellekin osallistuminen oli välillä epävarmaa. Nyt jalka tuntui hyvälle, Illukka tuumi.

Naisten kilvassa Irene Ekelund (11,44) juoksi Ruotsille voiton, mutta Lotta Kemppinen (11,55) ja Nooralotta Neziri (11,57) veivät seuraavat sijat.

– Jäätävä aika, vaikka en ole juossut satasta varmaan puoleentoista vuoteen, Neziri iloitsi.

Neziri on kärsinyt nilkan jännetulehduksesta, mutta oli tyytyväinen lauantain kuntoonsa. Sunnuntaina hän taistelee 100 metrin aitajuoksussa.

Lauantai-iltana naisten viestikvartetin muodostavat Lotta Kemppinen, Hanna-Maari Latvala, Anniina Kortetmaa ja Johanna Kylmänen.

STT

Kuvat: