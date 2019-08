Ilmastoaktivisti Greta Thunberg aloittaa purjehduksen Atlantin yli

Ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg lähtee tänään Englannin Plymouthista kahden viikon pituiseksi arvioidulle matkalle Atlantin yli. Thunbergin on määrä puhua YK:n ilmastokokouksessa ja osallistua mielenosoituksiin New Yorkissa ensi kuussa.

Lentämistä vastustava Thunberg pääsee Yhdysvaltoihin Malizia II -kilpapurjeveneen kyydissä. Mukana matkustaa myös Gretan isä Svante Thunberg.

Lukioon aikova 16-vuotias Thunberg on päättänyt pitää välivuoden koulunkäynnistä. Nyt alkavalla matkallaan hän vierailee myös Latinalaisessa Amerikassa, muun muassa Pariisin ilmastosopimuksen osapuolikokouksessa Perussa joulukuussa. Mantereella Thunberg aikoo taittaa matkaa muun muassa bussilla.

Asiantuntijoiden mukaan Thunbergin matkasta ei välttämättä tule miellyttävä. Kilpaveneen sisustus on askeettinen ja painon pitämiseksi minimissä kaikki ylimääräinen on karsittu. Sää matkan varrella voi olla myös hyvin raju.

Sähköä muun muassa veneen navigointilaitteisiin saadaan ympäristöystävällisesti aurinkopaneeleista ja pinnan alla olevista turbiineista. 18-metrisessä Malizia II:ssa on kiinteä polttomoottori, mutta se on varattu vain äärimmäisiin hätätilanteisiin ja sinetöidään ennen lähtöä.

