Ilmastopaneeli IPCC: Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii suuria muutoksia maankäyttöön

Ihmiskunnan taistelu ilmastonmuutosta vastaan ei onnistu ilman perustavia muutoksia tapaamme käyttää maata, selviää Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportista vuotaneista ennakkotiedoista. Laaja raportti julkistetaan tänään.

Maa- ja metsätalous sekä muu maankäyttö aiheuttaa nykyisellään lähes neljäsosan kaikista kasvihuonekaasujen päästöistä, joten pelkät liikenteen ja teollisuuden päästörajoitukset eivät riitä hillitsemään lämpenemistä.

IPCC:n mukaan ihmiskunta on vaikeiden valintojen edessä. Esimerkiksi metsien hiilinielujen lisääminen, biopolttoaineiden tuotanto sekä kasvavan väestömäärän ruokkiminen ja luonnon monimuotoisuus edellyttäisivät osin erilaisia toimia maankäytössä.

Asiantuntijoiden mukaan lämpenemisen pysäyttäminen edellyttäisi päästövähennysten lisäksi valtavien, kenties Yhdysvaltain tai Intian kokoisten maa-alueiden käyttämistä joko biopolttoaineiden tuotantoon tai niiden metsittämistä hiilinieluiksi. Tällaiset toimet voisivat kuitenkin vaarantaa sekä ihmiskunnan ruokaturvan että edistää maaperän köyhtymistä. Esimerkiksi savanneilla laajamittainen puiden istuttaminen uhkaisi ainutlaatuisia ekosysteemejä ja lajien kirjoa.

Lisää kasvisruokaa ja vähemmän hävikkiä

Maailman väestömäärän kasvu ennustettuun 10 miljardiin tämän vuosisadan puoliväliin mennessä luo lisää paineita ruoantuotannolle, jonka on IPCC:n mukaan muututtava kestävämpään suuntaan. Tämän pitäisi tarkoittaa siirtymistä lihan syömisestä kasvispainotteisempaa ruokavalioon sekä ruokahävikin merkittävää vähentämistä.

Ruokaa voitaisiin jo tuottaa tarpeeksi kaikille. Silti sadat miljoonat menevät nälkäisinä nukkumaan samaan aikaan, kun jopa 30 prosenttia kaikesta tuotetusta ruoasta jää syömättä.

Päinvastaisista toiveista huolimatta kasvihuonekaasujen päästöt ovat jatkaneet kasvuaan, ja Pariisin ilmastosopimuksen pyrkimys lämpenemisen rajoittamisesta 1,5 celsiusasteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna vaikuttaa yhä vaikeammalta. Keskimäärin ilmasto on jo lämmennyt yhden asteen, ja maankäytön kannalta ilmastonmuutoksen eteneminen on lisännyt eroosiota ja maaperän köyhtymistä muun muassa lisääntyneiden tulvien ja kuivuuskausien muodossa.

