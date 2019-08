Ilmastoprojekti vie moisiolaiset Grönlantiin

Ryhmä Moision koulun oppilaita ja opettajia lähtee elokuun viimeisellä viikolla suurelle seikkailulle: Keep Cool and… -hanke vie moisiolaiset viikoksi Grönlantiin Nuukiin, jossa tutkitaan ilmastonmuutosta yhdessä paikallisten koululaisten sekä tanskalaisten Svendborgin koululaisten kanssa.

– Jännittää lähteä, en ole ollut ennen Grönlannissa enkä lentokoneessa, kertoo Lotta Tammisto .

Tammisto on yksi 12:sta Grönlantiin lähtevistä moisiolaisista. Oppilailla oli mahdollisuus hakea mukaan Moision koulun itse kehittämään projektiin. tekemällä viime keväällä oman videohakemuksen. Aktiivisuus palkitaan kohta melkoiselle reissulla.

Ennen matkaa ryhmän pitää tehdä uusi video, jossa tutkitaan aihetta ilmastonmuutos ennen ja nyt. Ideana on tiivistää videoon tarinaa siitä, miten tieto ilmastonmuutoksesta on kasvanut viime vuosikymmenten aikana ja miten ihmiskunta on oppinut ymmärtämään ilmastonmuutokseen vaikuttavia mekanismeja.

– Tarkoitus on saada videoon asiaa siitä, miten tieto koko ilmiöstä on kasvanut ja miten ihmiset sen ymmärtävät, kertoo Tammisto.

Toinen 12 oppilaan ryhmä tekee taas esittelyvideon Moision koulusta ja pääsee keväällä matkustamaan Tanskan Svendborgiin. Keep Cool and… -projekti kestää koko vuoden ja se on tarkoitus ulottaa koko Moision koulun yhteisprojektiksi sekä myös oppilaiden koteihin ja perheisiin.

Kolmen maan yhteisprojektin rahoitus järjestyi pohjoismaisesta Nordplus Junior -ohjelmasta, eikä se ole aivan pieni: yhteensä koulut saavat käyttöönsä yli 85 000 euroa.

– Ideana on hankkia tietoa ilmastonmuutoksesta ja samalla lieventää nuorten kokemaa ilmastoahdistusta. Tavoitteena on saada ilmiö paremmin haltuun, ja samalla eri maiden kautta saada aiheeseen uusia näkökulmia: miten ilmastonmuutos missäkin vaikuttaa, kertoo opettaja Lotta-Pia Kallio .

Monet nuoret kokevat ilmastonmuutosuutisoinnin aidosti ahdistavana. Mutta myös toivoa ja optimismia on ilmassa:

– Uskon että ilmastonmuutos saadaan haltuun, kunhan aletaan vaikuttaa siihen hyvissä ajoin ja kaikki ihmiset tekevät oman osuutensa, toteaa Grönlantiin pian matkaava Nelli Kurkola .

Kallion lisäksi projektia ovat olleet rakentamassa moisiolaisopettajat Tuija Laitinen ja Maarit Huttunen. Aihetta on tarkoitus käsitellä monitieteellisesti yli oppiainerajojen. Oppilaat tekevät videoiden lisäksi Grönlanti-näyttelyn, keräävät ilmastouutisia, tekevät postereita ja kokoavat aiheesta materiaalia koko koululle.

Yhteensä projektissa on mukana 24 oppilasta kustakin koulusta. Osallistujat toimivat ikään kuin oman koulunsa ilmastolähettiläinä. Tammikuussa moisiolaiset saavat vieraakseen sekä grönlantilaisia että tanskalaisia.

– Saapa nähdä, onko Salossa silloin lunta, pohtii Tuija Laitinen.

Kaikki mukana olevat koulut tekevät vuoden kuluessa samankaltaisia tehtäviä. Oppilaille tämä tarkoittaa hommia pakollisten opintojen päälle, onhan kyse vapaaehtoisesta projektista.

– Meillä on tosi hyvä ryhmä ja oppilaat ovat mukana innokkaasti, Maarit Huttunen sanoo.

Huttunen lisää, että projekti on toki vaatinut paljon töitä myös sen pystyttäneiltä opettajilta.

– Ei ollut aivan helppoa löytää Grönlannista mukaan lähtevää yhteistyökoulua.

Myös opettajat ovat innoissaan tulevasta ekskursiosta.

– Ei sitä ihan joka päivä pääse lähtemään noin kauas ja noinkin eksoottiseen paikkaan, Maarit Huttunen sanoo.

Grönlannissa on luvassa monenlaista ohjelmaa ja oppilaat pitävät matkalla reissupäiväkirjaa. Salolaiset pääsevät ainakin tutustumaan Paradise Valley -laaksoon syvällä vuonon pohjukassa, kalastamaan turskaa, tutkimaan rannikon geologiaa ja tutustumaan Nuukissa kansallismuseoon sekä paikalliseen ympäristötutkimuslaitokseen.

– Nyt on lämpimin aika matkustaa Grönlantiin, ilman pitäisi olla 8–12 asteen paikkeilla, sadettakin voi olla. On jännittävä nähdä millaista maisemaa siellä on ja nähdä myös omin silmin jäätiköitä. Nythän kesällä on uutisoitu siitä, että Grönlannin jäätiköt sulavat ennätysvauhtia, Huttunen sanoo.

Nuuk on Grönlannin pääkaupunki

Nuukissa on yli 16 000 asukasta.

Nuukiin matkustaminen on käytännössä mahdollista ainoastaan lentokoneella tai helikopterilla, poikkeustapauksissa laivalla.

Nuukin ja Grönlannin muiden asutuskeskusten välillä ei ole tieyhteyksiä eikä rautateitä.

Kaupungin sisällä kulkemiseen voi käyttää busseja tai takseja, mutta kaupungin pienestä koosta johtuen kulkeminen on helppoa myös kävellen.