IMF varoittaa: USA:n tuontitullit voivat rokottaa pahasti Kiinan talouskasvua

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF varoittaa, että Yhdysvaltojen kiinalaistuotteille asettamien tuontitullien korottaminen uhkaa leikata rajusti Kiinan talouskasvua.

IMF:n tuoreessa raportissa arvioidaan, että Kiinan talous kasvaa tänä vuonna 6,2 prosenttia sillä oletuksella, että uusia tulleja ei enää aseteta. Kiinan taloutta arvioiva raportti on tehty ennen presidentti Donald Trumpin viime viikolla ilmoittamia uusia tuontitulleja. Syyskuun alkuun kaavaillut kymmenen prosentin tuontitullit koskevat kiinalaistuotteita 300 miljardin dollarin arvosta.

IMF:n Kiinan toimintojen päällikön James Danielin mukaan uudet tullit voivat hidastaa Kiinan talouskasvua vielä 0,3 prosenttia tulevana vuonna.

Kiina ei jäänyt toimettomaksi tuontitullien kiristyksen keskelle. Tiistaina maan kauppaministeriö kertoi Kiinan valtio-omisteisten yritysten keskeyttäneen yhdysvaltalaisten maataloustuotteiden ostamisen.

Maanantaina Kiinan valuutta juan laski alimmalle tasolleen suhteessa Yhdysvaltain dollariin sitten vuoden 2010. Valuutan hintakehitys on ruokkinut epäilyksiä siitä, että Kiinan hallinto alentaisi keinotekoisesti juanin kurssia lievittääkseen Yhdysvaltain kauppatullien vaikutusta talouteensa. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö nimesikin Kiinan virallisesti valuutan manipuloijaksi.

Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen kauppasota onkin viime viikkoina kärjistynyt uudelleen. IMF on vedonnut maailman talousmahteihin, että ne hakisivat nopeasti ratkaisua kauppakiistaansa.

Sitä ei välttämättä ole luvassa, sillä Trump uhkaili perjantaina syyskuulle sovittujen kauppaneuvottelujen perumisella ja esitti epäilyksen sopimuksen syntymiselle.

IMF on huolissaan Kiinan talouskasvusta, sillä se näyttää jo nyt hidastumisen merkkejä. Järjestön mukaan Kiinan talouskasvun heikkenemisellä olisi ”merkittäviä negatiivisia globaaleja vaikutuksia”.

