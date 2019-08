Indonesia suunnittelee siirtävänsä pääkaupunkinsa Borneon saarelle

Indonesia on valinnut sademetsistään tunnetun Borneon saaren uuden pääkaupunkinsa sijainniksi, maan presidentti Joko Widodo kertoo.

Maa on aikeissa siirtää hallintonsa ruuhkien ja saasteen keskeltä megalopoli-Jakartasta Jaavan saarelta. Projektin arvioidaan maksavan lähes 30 miljardia euroa.

Uuden pääkaupungin ehdotettu sijainti on lähellä Balikpapanin ja Samarindan kaupunkeja Itä-Kalimantanin provinssissa.

Ehdotettu alue on Kaakkois-Aasiassa sijaitsevan saariryhmän maantieteellisessä keskuksessa ja Widodon mukaan valtio omistaa alueella 180 000 hehtaaria maata. Widodo kertoo luonnonkatastrofien riskin olevan alueella ”minimaalinen”.

Presidentti kertoi myös, ettei 74 vuotta itsenäisenä ollut maa ole ikinä valinnut omaa pääkaupunkiaan.

– Jakartan kantama taakka on tällä hetkellä liian raskas, kun kaupunki on hallinnon, yritystoiminnan, liiketalouden, kaupan ja palveluiden keskus, hän lisäsi televisioidussa puheessaan.

Hallinto aikoo tehdä siirrosta lakiehdotuksen, joka annetaan tämän jälkeen maan parlamentille, Widodo kertoo.

Kolmasosa Jakartasta veden vallassa vuonna 2050

Huolet hollantilaissiirtolaisten lähes 500 vuotta sitten perustaman Jakartan tulevaisuudesta ovat kasvaneet viime aikoina.

10 miljoonan asukkaan kaupunki on maailman nopeimmin uppoavia. Ympäristöasiantuntijat ovat varoittaneet, että jopa kolmasosa kaupungista voisi olla veden alla vuoteen 2050 mennessä, jos nykytahti jatkuu. Ongelma on pitkälti kytköksissä liialliseen pohjaveden ottoon.

Jakartan alue on myös maanjäristys- ja tulva-altis. Esteetön kehitys ja heikko kaupunkisuunnittelu ovat myös omalta osaltaan rasittaneet kaupungin perustuksia.

Pääkaupungin ja sen ympäröivien kaupunkien yhteenlaskettu väkiluku on noin 30 miljoonaa.

