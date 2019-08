IPCC: Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää suuria muutoksia maankäytössä

Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n mukaan nykyisen maankäytön on muututtava maailmassa perusteellisesti, jotta ilmastonmuutosta voidaan torjua ja ihmisten ruokaturva samalla varmistaa. Tavoite lämpenemisen rajoittamisesta alle kahteen celsiusasteeseen ei ole mahdollista ilman muutoksia ruoantuotannossa ja muussa maankäytössä, IPCC:n julkistamassa raportissa todetaan.

Maa- ja metsätalous sekä muu maankäyttö tuottaa tällä hetkellä noin neljänneksen ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. IPCC:n mukaan maailman kasvavan väestön ruokkimisesta ja luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen rajoittaa kuitenkin maaperän käyttöä puhtaasti ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin, kuten metsittämiseen ja bioenergian käytön lisäämiseen.

Lähes 200:aa valtiota edustavat neuvottelijat viimeistelivät IPCC:n tieteellisen raportin Genevessä päättyneessä kokouksessa.

Ruokaturvan osalta IPCC kiinnittää huomiota globaaliin epätasa-arvoon: jopa 30 prosenttia nykyisin tuotetusta ruoasta menee hukkaan ja arviolta kaksi miljardia ihmistä kärsii ylipainosta samalla kun yli 800 miljoonaa ihmistä ei saa tarpeeksi ravintoa. Ruokaa siis tuotetaan jo tarpeeksi kaikille, mutta se ei jakaudu tasaisesti.

Turvemaiden ja soiden suojelu keinovalikoimassa

Nykyisten kulutustapojen, ruoantuotannon ja väestönkasvun jatkuessa IPCC ennustaa maatalouden kasvihuonekaasujen päästöjen globaalisti yhä kasvavan. Samalla muun muassa pulan vedestä ennustetaan pahenevan.

Paitsi kasvihuonekaasujen lähde, maaperä on myös niiden varasto. Mahdollisista maankäyttöön liittyvistä ilmastotoimista osa on IPCC:n mukaan nopeavaikutteisempia, toiset taas hitaampia. Ensiksi mainituista IPCC:n raportissa mainitaan esimerkkinä paljon hiiltä sisältävien ja sitä hyvin pitkään sitovien turvemaiden ja soiden suojelu.

Päinvastaisista toiveista huolimatta kasvihuonekaasujen päästöt ovat jatkaneet kasvuaan, ja Pariisin ilmastosopimuksen pyrkimys rajoittaa lämpeneminen enintään kahteen ja mielellään 1,5 celsiusasteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna vaikuttaa yhä vaikeammalta. Keskimäärin ilmasto on jo lämmennyt yhden asteen, ja maaperän pinnan tasolla selvästi keskimääräistä enemmän.

Ilmastonmuutoksen eteneminen on lisännyt ja lisää maaperän köyhtymistä ja kulumista muun muassa lisääntyneiden tulvien ja kuivuuskausien muodossa, minkä seurauksena maaperän tuottavuus uhkaa vähetä.

STT

