Iranin ulkoministeri saapuu Suomeen

Iranin ulkoministeri Mohammed Javad Zarif saapuu tänään Suomeen. Zarif tapaa vierailunsa aikana presidentti Sauli Niinistön, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin (sd.) sekä vierailua isännöivän ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.).

Keskustelunaiheina Zarifin tapaamisissa ovat muun muassa kahdenväliset suhteet, kansainväliset ja alueelliset kysymykset, ihmisoikeudet sekä Suomen EU-puheenjohtajakausi.

Zarifin vierailua varjostaa Lähi-idän tilanteen kiristyminen. Iranin välit varsinkin Yhdysvaltojen kanssa ovat olleet tänä vuonna entistäkin jäisemmät.

Yhdysvallat irtautui reilu vuosi sitten vuonna 2015 solmitusta Iranin ydinsopimuksesta. Tämän jälkeen Yhdysvallat on asettanut uusia pakotteita Iranille ja uhittelu maiden välillä on lisääntynyt entisestään.

Helsingissä Senaatintorilla järjestetään asian tiimoilta mielenosoitus puolenpäivän jälkeen. Suomen Kurdiliiton puheenjohtaja Welat Nehrin mukaan mielenosoituksen tarkoituksena on muistuttaa Suomen päättäjiä Iranissa tapahtuvista ihmisoikeusrikkomuksista, joita tapahtuu hänen mukaansa toistuvasti. Mielenosoituksen taustalla ovat suomen kurdijärjestöt.

– Iranissa poliittinen toiminta on kielletty. Kaikesta, mikä koetaan nykyhallinnon kritisoimiseksi, voi saada koviakin rangaistuksia, Nehri kertoi STT:lle.

Tankkeriselkkaukset kiristäneet tilannetta

Ulkoministeri Zarif on viime aikoina useaan otteeseen kommentoinut paitsi Yhdysvaltain toimia myös tankkerien kiinniottoja Hormuzinsalmessa ja Gibraltarilla.

Brittiviranomaiset ottivat haltuunsa iranilaista öljyä kuljettaneen Grace 1 -tankkerin heinäkuun alussa Gibraltarinsalmessa. Gibraltarin korkein oikeus päätti torstaina vapauttaa tankkerin vastoin Yhdysvaltain esittämiä toiveita.

Zarif kommentoi pitävänsä oikeuden päätöstä Yhdysvaltain ”merirosvousyrityksen” epäonnistumisena.

Gibraltar hylkäsi sunnuntaina Yhdysvaltojen oikeusministeriön lauantaina antaman Grace 1 -tankkerin takavarikkomääräyksen. Iranin suurlähettiläs Lontoossa Hamid Baeidinejad kirjoitti sunnuntaina Twitterissä, että säiliöaluksen on määrä lähteä matkaan samana iltana. Meriliikennettä valvovan Marine Traffic -verkkosivun mukaan tankkeri lähtikin liikkeelle hieman ennen puoltayötä sunnuntai-iltana.

Grace 1:n kiinnioton jälkeen Iran otti kiinni Hormuzinsalmessa Britannian lipun alla seilanneen ruotsalaisvarustamon Stena Impero -aluksen. Tekoa pidettiin kostona Gibraltarinsalmen tapahtumista. Virallisesti Iran sanoi aluksen muun muassa törmänneen pienempään alukseen ja liikkuneen ilman transponderia.

Grace 1:n vapautus saattaa tarkoittaa myös sitä, että Iran vastavuoroisesti päästää Stena Imperon miehistöineen vapaaksi.

