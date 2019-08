IS: Brittilehti sekoitti kaksi samannimistä yritystä – liikemies Epsteinin asunto-omistuskytkös Suomeen on virheellinen

Brittitabloidi Daily Mail on sekoittanut kaksi samannimistä yritystä, minkä seurauksena edesmenneen liikemiehen Jeffrey Epsteinin asunto-omistus kytkettiin suomalaismiehen johtamaan yritykseen.

Asiasta uutisoi Ilta-Sanomat, joka selvitti tarkemmin kytköksiä.

Asiaa selvittämässä ollut Ilta-Sanomien toimittaja Mikko Marttinen kertoi Twitterissä, että Epsteinin firma on rekisteröity Neitsytsaarille ja suomalaisen puolestaan Floridaan. Ilta-Sanomat myös uutisoi löydöksistään verkkosivuillaan.

Myös STT julkaisi Daily Mailin juttuun perustuvan uutisen aiheesta aiemmin tiistaina.

Epstein löytyi viikonloppuna kuolleena vankisellistään. Hänen epäillään tehneen itsemurhan.

Epsteiniä syytettiin siitä, että hän olisi maksanut seksistä kymmenille alaikäisille tytöille. Nuorimpien uhrien on epäilty olleen 14-vuotiaita.

Rikosten epäillään tapahtuneen vuosien 2002-2005 aikana.

Korjattu aiempaa uutista klo 13.33:

Daily Mailiin perustuvaa juttua on korjattu ja muokattu Ilta-Sanomien selvittelytiedoilla, että brittitabloidin uutinen on ollut virheellinen ja kaksi yritystä on sekoitettu toisiinsa.

