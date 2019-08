IS: Neljäsosalla kansanedustajista yhteys Veikkaukseen

Joka neljännellä kansanedustajalla on yhteyksiä rahapeliyhtiö Veikkaukseen, uutisoi Ilta-Sanomat. Lehden mukaan Veikkauksen hallintoneuvostossa on seitsemän kansaedustajaa. Yhtiön hallituksessa istuvat kokoomuksen Ilkka Kanerva ja SDP:n Jutta Urpilainen.

Kymmenet kansanedustajat puolestaan ovat päättävässä asemassa yhdistyksissä ja muissa toimijoissa, jotka rahoittavat toimintaansa veikkausvoittovaroin.

Tiedot selviävät kansanedustajien toimittamista sidonnaisuusilmoituksista.

Veikkaus on saanut viime aikoina runsaasti kritiikkiä mainonnastaan ja palkitsemisjärjestelmästään.

STT