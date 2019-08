IS: Sitra on valitsemassa johtoonsa Jyrki Kataisen

EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen (kok.) on Ilta-Sanomien tietojen mukaan nousemassa Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran yliasiamieheksi.

IS:n mukaan Sitran hallitus on päättänyt esittää Kataista Sitran johtoon. Lopullisen päätöksen tekee syyskuussa Sitran hallintoneuvosto.

Sitran yliasiamiehen paikka vapautuu vuodenvaihteessa, kun Mikko Kosonen jää eläkkeelle.

Sitran johtoon tuli kaikkiaan 51 hakemusta. IS:n mukaan valinta tehtiin lopulta ex-pääministeri Kataisen ja Turun yliopiston tulevaisuustutkimuksen professorin Markku Wileniuksen välillä. Paikkaa tavoitteli myös muun muassa Työeläkevakuuttajat TELA:n toimitusjohtaja, vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja Suvi Anne-Siimes.

EU-komissio ilmoitti heinäkuussa rajoittaneensa Kataisen työtehtäviä Sitra-haun takia. Katainen on työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava komissaari, ja Sitra käsittelee pitkälti samoja asioita. Kataisen on määrä jättää komissaarin tehtävä marraskuussa.

Sitra on asiantuntijaorganisaatio, joka muun muassa ennakoi yhteiskunnan muutoksia ja selvittää kehitysvaihtoehtoja.

STT

