Hetemäki: Esityksestä seuraavaksi Sitran yliasiamieheksi ei ole päätetty

Sitran hallituksen puheenjohtaja Martti Hetemäki kiistää julkisuudessa esitetyt tiedot uuden yliasiamiehen valinnasta. Hetemäki toteaa tiedotteessa, ettei hallitus ole vielä tehnyt päätöstä esityksestään uudeksi yliasiamieheksi.

Ilta-Sanomat uutisoi torstaina lähteidensä perusteella, että hallitus on päättänyt esittää tehtävään entistä pääministeriä, EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataista.

Helsingin Sanomien mukaan Kataisen ohella ennakkosuosikki tehtävään on Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuksen professori Markku Wilenius. Wilenius istuu Sitran hallituksessa.

Päätöksen yliasiamiehestä tekee lopulta poliitikoista koostuva Sitran hallintoneuvosto. Sitran hallitus tapasi hallintoneuvoston työvaliokunnan kanssa perjantaiaamuna. Valintaprosessi pyritään saamaan valmiiksi syyskuussa.

Yliasiamiehen tehtävää haki yhteensä 51 henkilöä. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran johtotehtävää on aiemmin hoitanut muun muassa entinen pääministeri Esko Aho.

Sitra hallinnoi noin 800 miljoonan euron suuruista merkittävää pääomaa. Rahaston tarkoituksena on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouskasvua ja kansainvälistä kilpailukykyä.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006213116.html

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006212894.html

STT

Kuvat: