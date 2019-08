Israel estää pääsyn maahan kahdelta yhdysvaltalaiselta kongressiedustajalta, syynä boikotin tukeminen

Israel ilmoitti torstaina estävänsä kahden Yhdysvaltain kongressin demokraattiedustajan pääsyn maahan. Ilhan Omarin ja palestiinalaistaustaisen Rashida Tlaibin oli määrä vierailla alueella viikonloppuna.

Syy päätökseen on Israelin sisäministeriön mukaan se, että Omar ja Tlaib ovat tukeneet Israelin vastaista boikottia. Boikotin taustalla on tapa, jolla Israel kohtelee palestiinalaisia. Lain mukaan Israel kieltää maahantulon ulkomaalaisilta, jotka tukevat maan boikotoimista.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on Israelin kanssa samaa mieltä. Trump tviittasi torstaina, että osoittaisi suurta heikkoutta, jos Israel päästäisi Omarin ja Tlaibin maahan.

– He vihaavat Israelia ja kaikkia juutalaisia, eikä mikään voi muuttaa heidän mieltään, hän kirjoitti.

Palestiinalaisten edustaja sen sijaan kutsui päätöstä vihamielisyyden osoitukseksi yhdysvaltalaisia kohtaan.

