Israelin hävittäjät tekivät iskuja Syyriaan

Israel on tehnyt ilmaiskuja Syyriaan. Israelin armeija kertoi hävittäjiensä iskeneen kohteisiin Syyriassa estääkseen Iranin lennokkihyökkäyksen Israelin pohjoisosaan.

Syyria puolestaan kertoi ilmatorjuntansa ampuneen vihollisen kohteita pääkaupunki Damaskoksen yllä. Syyrian mukaan suurin osa iskuista on saatu torjuttua.

Israel on tehnyt säännöllisesti iskuja Syyriaan maassa vuonna 2011 alkaneen sodan aikana. Israelin mukaan iskut kohdistuvat Iranin ja shiiajärjestö Hizbollahin kohteisiin.

STT