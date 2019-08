Itä-Suomessa on sunnuntaina viileää, lounaisrannikolla 20 astetta voi rikkoutua – metsäpalovaroituksia lähes koko maassa

Sunnuntaiksi luvassa laajalti pilvipoutaista säätä koko maahan, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan.

Länsi-Suomessa Lappia myöten lämpötilat kohoavat ylimmillään 17-19 asteeseen.

– 20 astetta voi rikkoutua lounaisrannikolla, kertoo päivystävä meteorologi Jari Tuovinen.

Itä-Suomessa sadekuurot jäävät yksittäisiksi, mutta pilvisyyttä on ajoittain runsaasti. Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa lämpötilat pysyvät 12-14 asteessa. Itä-Lapissa lämpötilat jäävät paikoin jopa alle 10 asteen.

Metsäpalovaroitukset ovat edelleen voimassa koko maassa lukuun ottamatta Pohjois-Karjalaa, Kainuuta ja Utsjokea. Muun muassa Sisä-Suomen poliisi on muistuttanut metsäpalovaroituksista tviitissään.

– Nyt vaadittaisi reippaitakin sateita. Vajetta on noin 50 millimetriä. Heikot sadekuurot eivät välttämättä vielä poista metsäpalovaroitusta, niin kuivaa on, Tuovinen sanoo.

Lämpötilat nousevat lännessä alkuviikosta

Alkuviikko näyttää idässä sateiselta.

– Venäjältä kiertyy matalapaineen jäänteet. Heikkoja sateita yltää Itä-Lappiin, Kainuuseen ja Pohjois-Karjalaan, Tuovinen kertoo.

Sateiden myötä kylmää ilmaa virtaa maan itäosaan. Lämpötila voi jäädä 10 asteen tuntumaan.

Maan länsiosassa, Oulun seudulla ja Lapissa on aurinkoista, ja lämpötila lännessä nousee ylimmillään yli 20 asteen. Hellelukemat eivät kuitenkaan ole Tuovisen mukaan todennäköisiä.

STT

