Itään ja etelään luvassa kesäinen viikonloppu, pohjoisessa sateita

Viikonlopusta on tulossa kesäisen oloinen vuodenaikaan nähden, ennustaa Ilmatieteen laitos. Säätila kuitenkin jakautuu maantieteellisesti idän ja lännen välille.

– Idässä on kaikkein aurinkoisinta ja lämpimintä, ja lännessä, varsinkin pohjoisessa, tulee sadekuuroja, päivystävä meteorologi Juha Jantunen ennustaa.

Jantusen mukaan idässä lämpötila saattaa nousta 24 asteeseen, lännessä liikutaan pilviverhon paksuuden mukaan 20 asteen molemmin puolin.

– Pääkaupunkiseutu on kriittisesti jakolinjalla, mutta tällä hetkellä näyttää, että siellä jäätäisiin enemmän poutaiselle puolelle. Ainakaan merkittäviä sateita ei tule, korkeintaan yksittäisiä kuuroja. Rannikkoseudulla sää on kaikkein poutaisin.

Aivan pohjoisimmassa osassa maata lämpötilat jäänevät noin 15 asteen tuntumaan ja vettä on luvassa melko paljon. Oulun korkeudella lämpötila saattaa parhaimmillaan nousta 20 asteeseen.

– Päijänteen itäpuolelle ei ole tulossa viikonloppuna vettä edes kuuromuodossa. Eli jos voi valita ja tykkää auringosta, mitä idemmäs menee, sitä parempi sää näyttää olevan, Jantunen vinkkaa.

Pohjoiseen on luvassa sateita. Siellä voi enimmillään sataa 10-20 milliä.

– Kuusamon tienoilla ei tule paljon mitään, mutta Tornion seutuvilla enemmän. Satakuntaan ja Pohjanmaallekin luvassa on vettä kymmenen millin verran.

Tuuli voimistuu hieman koko maassa, ja tiedossa on lounaanpuoleista, kovimmillaan kohtalaista tuulta.

STT

Kuvat: