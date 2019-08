Italialaissyyttäjät aloittivat tutkinnan sisäministerin estettyä siirtolaisia kuljettavan aluksen rantautumisen – syyttäjä lähetti poliisin selvittämään, kuka esti aluksen rantautumisen

Italialaissyyttäjät ovat avanneet tutkinnan Open Arms -hyväntekeväisyysaluksen rantautumiseen liittyvistä tapahtumista. Maan sisäministerin Matteo Salvinin kerrotaan estäneen siirtolaisia kuljettaneen aluksen tulon satamaan.

Open Arms -pelastusalus on parhaillaan ankkuroituna uimaetäisyydellä Lampedusan saaresta. Aluksella on 134 siirtolaista, joista noin 30 on lapsia.

Tutkinta liittyy epäilyihin kidnappauksesta ja virkavallan väärinkäytöstä. Sisilialaissyyttäjä lähetti lauantaina osana tutkimuksia rikospoliisin rannikkovartioston päämajaan Roomaan.

Poliisi otti haltuunsa arkistomateriaalit sisäministerin ja pelastuspalvelujen välisestä viestinnästä. Tarkoituksena on varmistaa johtoketjun toiminta ja se, kuka todellisuudessa on estänyt aluksen satamaan pääsyn, kertoi Repubblica-sanomalehti.

Rannikkovartiosto kirjoitti perjantaina Salvinille kertoakseen, ettei aluksen pikaiselle rantautumiselle ole mitään esteitä.

”Poliitikkojen tahdon puute erottaa siirtolaiset turvasta”

Italia on evakuoinut joukon ihmisiä Open Armsilta lääketieteellistä hoitoa varten. Salvini on kieltäytynyt päästämästä alusta satamaan, vaikka eurooppalaiset valtiot ovat luvanneet ottaa aluksella olevat siirtolaiset huostaansa.

Proactiva Open Armsin operoiman aluksen kapteeni Marc Reig kertoi perjantaina, että siirtolaiset ovat ”henkisesti murtuneita”.

Siirtolaiset on poimittu Välimerellä seilanneista veneistä tässä kuussa.

– Maailma on silminnäkijänä sille, mitä 134 laivasta poistumista odottavaa ihmistä on joutunut kestämään, Open Arms tviittasi.

– Vain valtaapitävien poliitikkojen tahdon puute erottaa heidät (siirtolaiset) turvasatamasta, espanjalainen hyväntekeväisyysjärjestö kertoi.

Salvini yritti kahdesti estää aluksen pääsyn aluevesille

Salvini tviittasi, että jos alus olisi mennyt takaisin Espanjaan 16 päivää sitten, se olisi jo perillä.

– Järjestöen taisto on poliittinen eikä totisesti humanitaarinen, sitä pelataan siirtolaisten hengillä, hän sanoi.

Pääministeri Giuseppe Conte kertoi torstaina, että Ranska , Saksa, Romania, Portugali, Espanja ja Luxemburg ovat luvanneet ottaa siirtolaisia.

Sisäministeriölähteet sanoivat puolestaan perjantaina, ettei ”yksikään Euroopan maa ole ottanut virallisia askelia ottaakseen aluksella olevia siirtolaisia”.

Siirtolaisten kohtalo Open Armsilla on Italian poliittisen kriisin keskiössä. Aiemmin tässä kuussa Salvini allekirjoitti päätöksen, joka kielsi Open Armsin olon Italian aluevesillä. Hän kertoi tehneensä tämän yleisen järjestyksen suojelemiseksi.

Proactiva valitti päätöksestä hallintooikeuteen, joka jäädytti päätöksen keskiviikkona.

Salvini allekirjoitti tämän jälkeen toisen päätöksen, joka estäisi laivan olon Italian vesillä. Mutta Italian puolustusministeri Elisabetta Trenta torjui päätöksen omatuntoon vedoten.

Myös toinen pelastusalus Ocean Viking etsii parhaillaan satamaa, johon rantautua. SOS Mediterranee ja Lääkärit ilman rajoja -järjestöjen operoimalla aluksella on yli 350 siirtolaista.

STT

