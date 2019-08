Italian hallitus on hajoamisen partaalla – Salvini haluaa uudet vaalit

Italian populistihallitus natisee liitoksissaan. Maan sisäministeri ja toisen hallituspuolueen Legan puheenjohtaja Matteo Salvini sanoi torstaina hallituskoalition tulleen tiensä päähän.

Salvinin mukaan ainoa vaihtoehto näyttäisi olevan uusien vaalien pitäminen.

– Mennään suoraan parlamenttiin sanomaan, ettei meillä ole enää enemmistöä, ja mennään pikaisesti takaisin äänestäjien luo, Italian hallituksen voimahahmo Salvini sanoi.

Hallituskumppaneiden Legan ja Viiden tähden liikkeen välillä on ollut hankausta jo pidempään. Viime päivinä erimielisyydet ovat kuitenkin kärjistyneet, kun puolueet asettuivat parlamentissa toisiaan vastaan äänestyksessä luotijunayhteydestä Torinon ja Lyonin välillä.

Viiden tähden liike teki senaatissa aloitteen, jolla se yritti kaataa junaprojektin. Lega puolestaan asettui vastustamaan hallituskumppaninsa aloitetta.

Viiden tähden liikkeen johtaja Luigi di Maio vastustaa junaprojektia, joka vaatii 8,6 miljardia euroa maksavan tunnelin rakentamista Alppien läpi.

Hallituskriisin kärjistyessä torstaina pääministeri Giuseppe Conte keskusteli sekä Salvinin että Italian presidentin Sergio Mattarellan kanssa. Italialaismedian mukaan Salvini oli asettanut ehdoksi Legan pysymiselle hallituksessa, että osa Viiden tähden liikkeen ministereistä laitettaisiin vaihtoon.

Mattarella on vaatinut, että Italialla täytyy olla hallitus, joka viimeistelee maan budjettiluonnoksen syyskuun loppuun mennessä. Italialaismedian mukaan on mahdollista, että presidentti nimittäisi nykyhallituksen tilalle teknokraattihallituksen, ja uudet vaalit olisivat tiedossa vasta alkuvuodesta 2020.

Mielipidemittausten mukaan Lega voittaisi uudet parlamenttivaalit.

Vaikka Lega ja Viiden tähden liike ovat molemmat EU-kriittisiä puolueita, niillä on myös merkittäviä eroja esimerkiksi talouspolitiikassa.

