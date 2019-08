Italian hallitusneuvotteluissa kohtalon päivä

Italiassa Viiden tähden liike ja keskustavasemmistolainen demokraattinen puolue (DP) yrittävät tänään saada aikaa uuden hallituksen. Mikäli tämä ei onnistu, Italian presidentti Sergio Mattarella nimittää maahan virkamieshallituksen ja määrää uudet vaalit.

Viiden tähden liikkeen puheenjohtaja Luigi Di Maio muistutti myöhään eilen, että vaikka sopu syntyisi, se tullaan vielä alistamaan puolueen jäsenäänestykseen verkossa tämän viikon aikana.

– Vain siinä tapauksessa, että jäsenet hyväksyvät sopimuksen Viiden tähden liike on mukana, Di Maio muistutti.

Viiden tähden liike ja PD ovat käyneet hallitusneuvotteluja viime viikosta lähtien.

Italia vajosi poliittiseen kriisiin elokuun alussa, kun oikeistolainen sisäministeri ja Lega-puolueen johtaja Matteo Salvini ilmoitti puolueensa vetäytyvän koalitiosta ja vaati uusia vaaleja.

Salvini haluaa uudet vaalit, koska Lega on tällä hetkellä suosituin puolue mielipidemittauksissa.

Salvinin ilmoituksen jälkeen pääministeri Giuseppe Conte ilmoitti viime viikolla eroavansa. Conte on kuitenkin jatkamassa myös uuden hallituksen johdossa, jos sellainen tänään syntyy, sillä eilen osapuolet sopivat, että Conte tulisi valita pääministeriksi myös uuteen hallitukseen.

STT

