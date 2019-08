Italian presidentti antoi puolueille lisää aikaa uuden hallituksen muodostamiseen

Italian presidentti Sergio Mattarella on antanut puolueille lisää aikaa uuden hallituksen muodostamiseen, kertovat mediat. Muun muassa BBC:n mukaan Mattarella sanoi tiedotustilaisuudessa, että tiistaina hän neuvottelee lisää ja tekee tarvittavat päätökset.

Italian demokraattinen PD-puolue on sanonut presidentille, että puolue yrittää saada sovun aikaan populistisen Viiden tähden liikkeen kanssa.

Myös Viiden tähden liikkeen johtaja Luigi Di Maio sanoi, että puolue on aloittanut neuvottelut vankan enemmistön luomiseksi maan parlamenttiin. Hän ei kuitenkaan tarkentanut, minkä puolueiden kanssa neuvottelut ovat alkaneet.

Italian poliittinen tilanne on ajautunut kriisiin, ja pääministeri Giuseppe Conten erosi tiistaina. Conte jatkaa toistaiseksi väliaikaishallituksen johtajana.

Italia vajosi poliittiseen kriisiin elokuun alussa, kun äärioikeistolainen sisäministeri ja Lega-puolueen johtaja Matteo Salvini ilmoitti puolueensa vetäytyvän koalitiosta ja vaati uusia vaaleja.

Salvini haluaa uudet vaalit, koska Lega on tällä hetkellä suosituin puolue mielipidemittauksissa.

