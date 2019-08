Italiassa tunnustellaan ratkaisua poliittiseen umpisolmuun

Italian presidentti Sergio Mattarella aloittaa tänään iltapäivällä keskustelut maan eri puolueiden kanssa luotsatakseen maan ulos umpikujasta, johon se eilen ajautui, kun pääministeri Giuseppe Conte erosi. Puoluejohtajien lisäksi Mattarella keskustelee maan entisen presidentin Giorgio Napolitanon, 94, sekä ylä- ja alahuoneen puhemiehien kanssa.

Pääministeri Conten riitaisa hallitus ehti olla vallassa vain runsaan vuoden.

Italia vajosi poliittiseen kriisiin elokuun alussa, kun äärioikeistolainen sisäministeri ja Lega-puolueen johtaja Matteo Salvini ilmoitti puolueensa vetäytyvän koalitiosta ja vaati uusia vaaleja. Salvini haluaa uudet vaalit, koska Legan kannatus on tällä hetkellä ylivoimaisesti suurin.

Mattarellan ei ole pakko määrätä uusia vaaleja pidettäväksi, vaan hallitusneuvottelut voidaan aloittaa myös ilman niitä. Vaihtoehtoisesti Mattarella voisi nimittää väliaikaisen virkamieshallituksen, kunnes parlamentti on päättänyt valtion budjetista. Hallitus voidaan myös koota uudelleen samalla pohjalle, mutta tätä ei pidetä todennäköisenä.

Salvini on aiemmin uhonnut kutsuvansa kannattajansa kaduille, jos hänet jätetään hallituksen ulkopuolelle.

