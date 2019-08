Japani juhlii uutta sankariaan, Hymyileväksi Tuhkimoksi nimetty Shibuno ällistytti golfmaailmaa

Japanilaiset heräsivät maanantaiaamuun juhlistamaan uutta urheilusankariaan. Vasta 20-vuotias Hinako Shibuno voitti sunnuntaina golfin naisten Britannian-mestaruusturnauksen, ensimmäisessä kilpailussaan ulkomailla.

Shibunon yllätysvoitto hallitsi Japanin televisiokanavien aamulähetyksiä. Major-turnaus ratkesi sunnuntai-iltana Britannian aikaa, jolloin kello kävi jo aamuyötä Japanissa.

– Kuka olisi odottanut häneltä näin paljon ulkomaiden debyytissään, arvoturnauksessa? ihasteli tv-juontaja Tomoaki Ogura.

Shibuno lämmitti hymyilevällä olemuksellaan yleisön Woburnin kentällä ja televisioiden ääressä. Hymyileväksi Tuhkimoksi nimetty nuori nainen ällistytti myös pelitaidoillaan, ja 18 viheriön 5,5-metrinen voittoputti kruunasi kilpailun päätöspäivän.

Shibuno päätyi birdiellään yhteistulokseen -18, jolla hän kukisti uusintaa odottaneen Yhdysvaltain Lizette Salasin lyönnillä.

Golf on Japanissa erittäin suosittua, mutta arvoturnausten voittajia maasta on tullut aiemmin vain yksi, kun lasketaan naisten ja miesten kisat yhteen. Chako Higuchi voitti vuonna 1977 naisten PGA-mestaruuskilpailun.

Shibuno siirtyi ammattilaiseksi viime vuonna. British Openissa hän näytti koko päätöspäivän ajan rentoutuneelta, hymyili ja kumarteli ympäriinsä ja läpsi käsiään yhteen yleisön kanssa siirtyessään lyöntipaikoilta toisille.

– Shibuno on uuden ajan pelaaja, takavuosien mestari Higuchi kommentoi Daily Sports -lehdelle.

Shibuno kertoi, ettei ollut hermostunut kierroksen aikana, mutta voittoputin upottaminen sai hänen ihonsa kananlihalle.

STT