Japani määräsi jopa 670 000 ihmistä evakuoitavaksi tulvien ja maanvyöryjen pelossa – ainakin kaksi kuollut

Japani on määrännyt 670 000 ihmistä evakuoitavaksi tulva- ja maanvyöryuhkien takia. Viranomaiset määräsivät evakuointeja maan lounaisosiin sen jälkeen, kun Japanin ilmatieteen laitos julisti alueelle korkeimman mahdollisen hälytyksen.

Hälytyksiä on annettu Kyushun saaren pohjoisosiin ainakin Sagan, Fukuokan ja Nagasakin kaupunkien alueilla. Korkein hälytys annetaan silloin, jos katastrofille on merkittävä todennäköisyys.

Lisäksi lähes miljoonaa ihmistä on kehotettu lähtemään kodeistaan rankkasateiden takia.

Japanissa asukkaiden ei ole pakko noudattaa evakuointimääräyksiä tai -kehotuksia, mutta paikallisviranomaiset todella toivovat ihmisten lähtevän alueelta.

Junaliikenne seisoo, teitä poikki

Pelastusviranomaiset kertoivat, että ne ovat jo saaneet useita ilmoituksia tulvan valtaan joutuneista taloista. Viranomaisten mukaan ainakin kaksi ihmistä on kuollut tulvien aiheuttamissa onnettomuuksissa.

Yhden miehen kerrotaan kuolleen, kun tulvavesi vei mukanaan hänen autonsa. Toinen mies kuoli yrittäessään paeta veteen jumiin jääneestä autostaan.

Junaliikenne on osittain seisahtunut ja teitä on poikki. Paikallinen televisiokanava näytti kuvaa paisuneista joista ja parkkeeratuista autoista, joita ympäröi ruskea vesi. Sagan juna-asemalla jumissa olevat matkustajat joutuivat odottamaan nilkkoihin asti kohonneen veden keskellä.

Keskiviikkoaamuna järjestetyssä pikatiedotustilaisuudessa Japanin ilmatieteen laitos varoitti ennennäkemättömän kovista rankkasateista.

– Tässä tilanteessa pitäisi tehdä parhaansa oman henkensä suojelemiseksi, ilmatieteen laitoksen edustaja Yasushi Kajiwara totesi ja kehotti ihmisiä lähtemään heti alueelta.

Viime kesänä jopa 200 ihmistä kuoli Japania piiskanneissa rankkasateissa. Monista kuolemista syytetään liian myöhään annettua evakuointikäskyä. Kaikki ihmiset eivät myöskään noudattaneet määräystä.

STT

