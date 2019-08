Jari Latvanen on nimitetty Stockmannin uudeksi toimitusjohtajaksi 19.8. alkaen. Latvanen on toiminut aiemmin HKScanin toimitusjohtajana.

Stockmannin edellinen toimitusjohtaja Lauri Veijalainen irtisanoutui tehtävästään maaliskuussa.

Stockmann myös kertoi perjantaiaamuna tulosjulkistuksensa alla, että se selvittää omistamansa kauppaketju Lindexin ”omistuksen strategisia vaihtoehtoja”. Yhtiön mukaan Lindexin strategia vuosille 2019-2023 on päivitetty kesän aikana.

STT

