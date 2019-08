Jari Latvanen aloittaa Stockmannin uutena toimitusjohtajana – yhtiö selvittää omistamansa Lindexin ”omistuksen strategisia vaihtoehtoja”

Jari Latvanen on nimitetty Stockmannin uudeksi toimitusjohtajaksi 19. elokuuta alkaen. Latvanen on toiminut aiemmin HKScanin toimitusjohtajana.

Stockmannin edellinen toimitusjohtaja Lauri Veijalainen irtisanoutui tehtävästään maaliskuussa.

Stockmann myös kertoi perjantaiaamuna tulosjulkistuksensa alla, että se selvittää omistamansa kauppaketju Lindexin ”omistuksen strategisia vaihtoehtoja”. Yhtiön mukaan Lindexin strategia vuosille 2019-2023 on päivitetty kesän aikana.

Stockmannin uutena talousjohtajana aloittaa elokuussa Pekka Vähähyyppä.

Stockmannin oikaistu liikevoitto heikkeni huhti-kesäkuussa 16,2 miljoonaan euroon. Vuotta aiemmin lukema oli 23,8 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto supistui yli kymmenesosan ja oli reilut 242 miljoonaa euroa. Stockmann kertoo liikevaihdon supistumisen johtuvan pääasiassa yhtiön Hullut päivät -kampanjan ajoittumisesta tänä vuonna maaliskuulle.

Yhtiö tavoittelee muutosohjelmallaan 40 miljoonan euron säästöjä vuoteen 2021 mennessä. Stockmann kävi keväällä läpi yt-neuvottelut, joiden seurauksena henkilökunta kutistui 150 työntekijällä Suomessa.

STT

Kuvat: