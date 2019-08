Jari Mönkkösen viimeinen voltti meni niskoilleen kolme vuotta sitten: ”Haluaisin kävellä ja kätellä, edes halata, mutta voimia ei ole”

Telinevoimistelun EM-hopeamitalimies Jari Mönkkösen elämä mullistui täysin 20. heinäkuuta 2016. Kaksoisvoltti taaksepäin epäonnistui ja Mönkkönen putosi niskoilleen Taitoliikuntakeskuksen tiloissa Helsingin Telakkakadulla. Siitä seurasi välitön neliraajahalvaus.

Mönkkönen joutui 97 vuorokautta kestäneeseen tehohoitoon. Selkäydinvamman kannalta ennuste oli jäätävä. Toiminnallisesti selkäydin oli poikki, joten toiveita ruumiillisen parantumisen suhteen ei ollut eikä ole.

Jari Mönkkösestä julkistettiin torstaina Helsingissä elämäkertateos Viimeinen voltti (Docendo). Sen kirjoitti televisiourheilumies Mika Saukkonen.

Mönkkönen, 45, on kipujen mies ja sairauksien tuttava. Jo ennen neliraajahalvaustaan hän oli ollut viitisentoista kertaa operoitavana leikkauspöydällä, kun olkapää, kyynärpää, selkä ja polvi vihoittelivat.

Lujilla lähes aina

Mönkköstä on koeteltu lähes hänen koko elämänsä ajan. Ammattimainen voimistelu vaati ehdotonta mielen ja kehon hallintaa. Lisäksi työt paloesimiehenä veivät Mönkkösen vaikeisiin tilanteiseen, jotka uivat yhä hänen uniinsa.

Entä mitä miettii mies juuri tänään? Millaisia ajatuksia risteilee hänen päässään?

– Olen oman Game of Skills -areenan valmennus- ja neuvontatyöni ja perheeni ansiosta elämässä kiinni niin hyvin kuin se suinkin vain on mahdollista. Vaimoni Sannan tukea en voi sanoin kuvata. Parasta kaikessa ovat meidän keskinäiset hiljaiset hetkemme aina kunkin päivän päätteeksi, Mönkkönen kertoi.

– Myös lasten touhujen seuraaminen ja koiran antama kyökkipsykologinen tuki yhdessä hoiva-alan ammattiauttajien kanssa pitävät minut kuosissa.

Mönkkönen on sidoksissa sänkyyn ja pyörätuoliin.

– Haluaisin kävellä ja kätellä, edes halata, mutta voimia ei ole, Mönkkönen sanoi.

