Järjestö: Syyriassa jälleen verisiä taisteluita, lähes 60 kuoli – aiemmin ilmaiskuissa kuoli kuusi siviiliä

Syyriassa hallituksen joukkojen ja kapinallisten yhteenotoissa on kuollut ainakin 59 taistelijaa, kertoo tilannetta tarkkaileva järjestö Syrian Observatory for Human Rights.

Lisäksi kuuden siviilin kerrottiin kuolleen Idlibissä tehdyssä ilmaiskussa.

Hallituksen joukot ja Syyrian al-Qaidaan kytköksissä olevat kapinallisjoukot ovat viime kuukaudet taistelleet Syyrian luoteisosien hallinnasta. Kapinallisryhmä on tammikuusta alkaen pitänyt hallussaan suurinta osaa Idlibin maakunnasta ja osia muun muassa Hamasta ja Alepposta. Alueella on käyty verisiä taisteluita useiden päivien ajan.

STT

