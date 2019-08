Järvissä on sinilevää keskimääräistä vähemmän

Järvillä esiintyy sinilevää keskimääräistä vähemmän, selviää Suomen ympäristökeskuksen (Syke) valtakunnallisesta leväkatsauksesta.

Sinilevätilanne rannikoilla on rauhallinen. Suomenlahden, Saaristomeren ja Selkämeren rannikoilla on esiintynyt jonkin verran sinilevää. Runsaita kukintoja ei kuitenkaan ole havaittu.

Sen sijaan Itämeren eteläisillä avomerialueilla on havaittu laajalti leväkukintoja. Kukinta voi ajautua Ahvenanmaan etelä- ja länsiosaan sekä Saaristomeren eteläosaan.

Myös Selkämeren eteläosassa on havaittu sinileväkukintoja.

STT

Kuvat: