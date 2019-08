Jo 5 000 ihmistä evakuoitu Gran Canarian uusien maastopalojen alta

Noin 5 000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan lomasaari Gran Canarian maastopalojen alta, kertovat paikalliset viranomaiset. Palo riehuu vuoristoisella Cruz de Tejedan alueella, joka on suosittua turistialuetta.

Paikallishallinnon presidentin Angel Victor Torresin mukaan palo on hyvin raju ja epävakaa.

– Paloa ei ole saatu rajattua, vakaannutettua tai kontrolloitua, Torres sanoi tiedotustilaisuudessa BBC:n mukaan.

Palo on tuhonnut jo 1 700 hehtaaria maastoa ja 11 tietä on suljettu. Arvioiden mukaan sammuttamiseen voi mennä päiviä.

Vasta vajaa viikko sitten palomiehet saivat saarella hallintaan edellisen maastopalon, joka ajoi tuhat ihmistä kodeistaan. Tuolloin tuli nieli 1 500 hehtaaria maata. Kukaan ei ole tiettävästi kuollut paloissa.

Yli 600 palomiestä ja 14 lentokonetta sekä helikopteria osallistuu sammutustöihin. Töitä vaikeuttavat kovat tuulet ja helteet, joiden odotetaan voimistuvan entisestään maanantaina.

Torresin mukaan Gran Canaria on pyytänyt apua sammutustöihin Espanjan keskushallinnolta.

STT

