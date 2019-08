Jo Salohallista tuttu Petkovin poppoo – Bulgarian pelitapa ei yllätä Suomen lentopallonaisia

Yksi palloiluottelujen jälkeisten lehdistötilaisuuksien peruskysymyksistä kuuluu seuraavasti: Yllättikö vastustajajoukkueen pelissä joku?

Kymmenen vuoden ja satojen kyseisten kysymysten aikana vastaus on alkanut lähes aina seuraavasti: Ei. Tai: No eei voi sanoa, että yllätti.

Suomi ja Bulgaria kohtaavat torstaina kello 17 alkaen naisten EM-kisojen alkulohkon ratkaisupelissä. Jo etukäteen voi huoletta todeta, ettei Bulgarian pelaaminen yllätä Suomea ainakaan merkittävästi.

Bulgarian päävalmentaja Ivan Petkov on marssittanut jok’ikiseen EM-turnauksessa pelattuun erään saman pelaajaseitsikon. Kumpikin tämän illan joukkueista on pelannut 16 erää, joista Bulgaria on voittanut seitsemän ja Suomi kuusi.

Petkovin poppoossa ei ole yksittäistä pistetykkiä, vaan hyökkäysvastuu jakautuu tasaisesti kolmelle laitapelaajalle. Lisäksi keskitorjujista Nasya Dimitrova tuo torjuntauhkaa.

– Iso passi laitaan, kättä päälle korkealta ja kovaa, kuvaili Suomen päävalmentaja Tapio Kangasniemi vastustajan pelityyliä keskiviikkona STT:lle.

Merkittävä osa kisajoukkueesta on myös Salossa melko tuoreessa muistissa. Viisi EM-kisapelaajaa oli mukana, kun LP Salo kohtasi Maritza Plovdivin Mestarien liigan toisella kierroksella lokakuussa 2017. Suuressa roolissa olivat Salossa ja ovat EM-kisoissa keskitorjuja Dimitrova, passari Lora Kitipova ja libero Zhana Todorova.

Serbia voitti keskiviikona A-lohkon ottelussa Kreikan 3–0. Tämä merkitsee sitä, että Bulgaria–Suomi-ottelun voittaja sijoittuu lohkossa kolmanneksi ja Kreikka joka tapauksessa neljänneksi. Bulgaria tai Suomi kohtaa neljännesvälierissä suurella todennäköisyydellä C-lohkon kakkosen.