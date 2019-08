Johnson haluaa parlamentin pois brexit-strategiansa tieltä, katsoo tutkija

Britannian pääministeri Boris Johnson haluaa parlamentin työn jäädytyksellä mahdollisimman vapaat kädet toteuttaa omaa brexit-strategiaansa, katsoo yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta.

– Johnsonin tavoitteena on yhtäältä estää brexit-keskustelu, ja mikä vielä tärkeämpää, estää parlamenttia muodostamasta sellaisia lakialoitteita, joilla voitaisiin vaikuttaa brexit-prosessin sisältöön. Hallituksella on nyt mahdollisimman vapaat kädet toteuttaa omaa strategiaansa, mikä ikinä se tässä tilanteessa onkaan, Miettinen sanoo.

Kuningatar ei käytännössä voi jäädytystä estää.

– Kuningatar voi esittää oman näkemyksensä siitä, onko tämä viivytysaika liian pitkä. Jos hän näin tekisi, sillä tietysti olisi oma vaikutuksensa.

”Riskialtis strategia”

Miettisen mukaan pallo on nyt parlamentin alahuoneen puhemiehellä.

– Katseet kohdistuvat tässä vaiheessa puhemies John Bercowiin, joka pystyy halutessaan yhteistyössä parlamenttiryhmien kanssa käyttämään hätätilamenettelyä. Silloin parlamentti voisi ottaa parlamentaarisen agendan itselleen syyskuun alussa. Tämän jälkeen parlamentti ehkä onnistuisi säätämään lain, jolla hallitusta velvoitettaisiin hankkimaan lisäaikaa. Parlamentti voisi myös aloittaa prosessin epäluottamuslauseen käynnistämiseksi, mikä voisi mahdollisesti johtaa uusiin vaaleihin, Miettinen luettelee.

Johnsonin hallitus on kuitenkin varautunut tähän.

– Se toteaa, että jos tällainen epäluottamuslause tulisi, niin he pitäisivät huolen siitä, etteivät vaalit toteudu ennen marraskuun alkua, jolloin tämä instrumentti muuttuisi turhaksi brexit-prosessin kannalta.

Miettisen mukaan on kaksi asiaa, joiden todennäköisyys on nyt huomattavasti noussut: sopimukseton brexit ja uudet vaalit.

– On Johnsonin kannalta hyvin riskialtis strategia estää parlamenttia osallistumasta keskusteluun, koska kuitenkin parlamentaarisen perinteen mukaisesti hallituksen pitäisi nauttia parlamentin luottamusta eikä toisin päin.

STT

Kuvat: