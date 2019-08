Johnson vaatii uutta brexit-sopimusta, vaikka kello tikittää – Macron ehkä myöntyväinen kuukauden pikaneuvotteluille

Britannian pääministeri Boris Johnson on sanonut Ranskan presidentille Emmanuel Macronille haluavansa saada aikaiseksi uuden sopimuksen Britannian EU-erosta. Johnson ja Macron keskustelevat brexitistä tänään Pariisissa.

Johnson on kertonut rohkaistuneensa Saksan liittokanslerin Angela Merkelin eilisistä puheista, joiden mukaan vaihtoehto backstop-ratkaisulle voidaan löytää 30 päivässä. Niin sanotun backstopin tarkoitus on säilyttää avoin raja Irlannin ja Pohjois-Irlannin välillä vielä brexitin jälkeenkin.

BBC:n mukaan Macron on sanonut, että backstop on välttämätön. Uutistoimisto AFP:n mukaan Macron kuitenkin ilmaisi tiedotustilaisuudessa halukkuutensa etsiä vielä kuukauden ajan ratkaisua brittien EU-erolle.

Macron huomautti, että kaikkien suunnitelmien tulisi pysyä nykyisen erosopimuksen puitteissa.

– Yritämme saada aikaan hyödyllisen kuukauden, Macron sanoi lehdistötilaisuudessa brittipääministerin rinnalla.

Macronin mukaan voisi olla mahdollista löytää ”jotakin järjellistä” seuraavan 30 päivän aikana, mutta ratkaisun ei pitäisi olla kaukana jo neuvotelluista perusasioista.

https://www.bbc.com/news/uk-politics-49427007

STT

Kuvat: