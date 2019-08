Johtajapeli kaipaa vauhtia

Keskustan uuden puheenjohtajan valintaan on enää noin kolme viikkoa. Puheenjohtajakisa käynnistyi lauantaina, kun johtajaehdokkaat, elinkeinoministeri Katri Kulmuni ja puolustusministeri Antti Kaikkonen, väittelivät Rovaniemellä.

Puheenjohtajakierros jatkuu eri puolilla Suomea, ja valinta tehdään ylimääräisessä puoluekokouksessa Kouvolassa 7. syyskuuta. Ainakaan alkutahtien perusteella mitään räväkkää kiertuetta ei ole odotettavissa.

Puheenjohtajakisan vähäinen näkyvyys olisi juuri sitä, mitä keskusta kaikkein vähiten tällä hetkellä kaipaa. Puolue on vaikeassa tilanteessa. Kannatus on vajonnut ennätysmäisen alas, ja hallitustyö saattaa tuoda vielä lisää haasteita.

Puheenjohtajakisaan ilmoittautui kaksi kokenutta keskustalaista. Kovin suuria linjaeroja Katri Kulmunin ja Antti Kaikkosen välillä ei ole vielä nähty. Maaseudun Tulevaisuuden mielipidemittauksen mukaan heidän kannatuksensa on lähes tasoissa.

Kiertueen edetessä olisi hyvä, jos ehdokkaat innostuisivat kunnolla väittelemään ja haastamaan myös keskustan kenttää keskusteluihin. Tätä keskustelua ja kentän vahvempaa mukaan ottamista keskusta nyt kaipaa.

Osittain puheenjohtajakisaa laimensi pitkä odotusaika. Ylimääräinen puoluekokous olisi hyvin voitu järjestää aikaisemmin. Nyt Juha Sipilän eroilmoituksesta ehtii kulua useita kuukausia ennen kuin puolue pääsee valitsemaan uutta johtajaa.

Syyskuussa valittavalle puheenjohtajalle on ladattu paljon odotuksia. Tärkein ja samalla vaikein tehtävä on kääntää puolueen kannatus nousuun.

On mahdollista, että syyskuussa valittava puheenjohtaja jää pätkäpuheenjohtajaksi. Keskustan varsinainen puoluekokous on ensi kesänä, jolloin puheenjohtajan valinta on taas pöydällä. Syyskuussa valittava puheenjohtaja voi saada hyvän etumatkan, mutta vain siinä tapauksessa, jos puolueen kannatus kääntyy nousuun.

Vahva haastaja ensi kesän puoluekokouksessa voi olla turkulainen Annika Saarikko, joka nyt vetäytyi ministerin tehtävistä ja päivän politiikasta perhesyiden vuoksi.