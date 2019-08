Jonkun Paikallisen Bändin perässä Helsingistä Kittilään

Taru Ahonen ja Jenni Pakka ihastelevat Perniön Hallin lavan ympäristöä.

– Mahtavaa, että on tällaisia paikkoja. Täällä on ihan erilainen tunnelma kuin yökerhossa, tamperelainen Ahonen ja jyväskyläläinen Pakka sanovat.

Naiset eivät ole lavalla sattumalta, vaan heidät on tuonut sinne salolainen Joku Paikallinen Bändi .

– Olimme juuri Salon Rikalassa ja tulemme myös Salon Joutsen Rockiin, Ahonen ja Pakka kertovat.

Salo on yksi niistä monista Suomen kaupungeista, joihin kaksikko on tutustunut musiikin ja nimenomaan Jonkun Paikallisen Bändin kautta.

Suomen suosituimpiin bilebändeihin kuuluva Joku Paikallinen Bändi on tehnyt tänä vuonna runsaat 70 keikkaa. Taru Ahonen on ollut mukana niistä 45:llä, Jenni Pakka muutamalla vähemmän.

– Jonkun Paikallisen Bändin keikoilla on niin hyvä fiilis, että se vie mukanaan. Bändin kaverit nauttivat selvästi lavalla siitä, mitä he tekevät. Lisäksi musiikki on juuri sellaista, josta me pidämme, he sanovat.

Kaksikosta Ahonen löysi bändin ensin.

– Olin 2016 viettämässä syntymäpäivääni laivalla, kun Joku Paikallinen Bändi oli siellä. Pidin bändin menosta heti.

Seuraavan vuoden keväällä ystävykset lähtivät yhdessä laivalle, jossa salolaisbändi esiintyi.

– Myös minä pidin bändistä saman tien. Keikoilla oli loistava fiilis, Pakka toteaa.

Oulu, Kittilä, Joensuu, Hämeenlinna, Vaasa, Lapua, Mikkeli, Seinäjoki, Helsinki… Joku Paikallinen Bändi kulkee keikoilla pitkin maata, joten Suomen tiet ja paikkakunnat ovat tulleet tutuiksi myös Ahoselle ja Pakalle.

– Vuodessa ehkä noin 30 000 kilometriä ajetaan bändin perässä.

Vanhustenhoidossa työskentelevä Ahonen ja mainossuunnittelijan töitä tekevä Pakka ovat tottuneet selittämään, mikä saa heidät kulkemaan yhden bändin perässä pitkiä matkoja. Ahonen on nähnyt noin 150 ja Pakka noin 130 Jonkun Paikallisen Bändin keikkaa.

– Keikoilla pääsee kuplan sisään, jossa vain nauttii musiikista ja hyvästä tunnelmasta. Se on loistavaa vaihtelua vuorotyölle ja arjelle. Pienet ongelmat unohtuvat saman tien, Taru Ahonen huomauttaa.

– On myös mahtavaa katsoa keikoilla ympärilleen ja nähdä iloisia ja onnellisia ihmisiä, Jenni Pakka jatkaa.

Hyvät ystävät kulkevat keikoille yhdessä, mikä lisää homman hauskuutta. He ovat kuitenkin tutustuneet myös muihin saman bändin keikoilla kävijöihin.

– Olemme saaneet paljon uusia ihmisiä elämäämme. Osasta heistä on tullut todella hyviä ystäviä.

Jonkun Paikallisen Bändin rumpali Tuomas Hillervo , laulaja Matti Palenius , basisti Jussi Sinervo ja kitaristi Lauri Vilhonen odottelevat keikan alkua Hallin lavalla.

– Katsos vaan, tekin tulitte, heittävät he pihalla iloisesti Pakalle ja Ahoselle.

Bändillä on iso joukko uskollisia keikoilla kävijöitä, mutta Ahosen ja Pakan lukuihin on muilla matkaa.

– Taru ja Jenni olivat viime vuonna yli 60 meidän keikalla, seuraavat pääsevät 25–30 keikkaan, Hillervo kertoo.

Bändille keikkoja kiertävät tutut fanit ovat iso juttu:

– Uskolliset seuraajat ovat tosi tärkeitä. He vaikuttavat usein myös muuhun yleisöön. Alkuillasta, kun väki on vielä vähän varovaista, ovat tutut jo eturivissä. Se innostaa ja rohkaisee muitakin lattialle, Hillervo sanoo.

Palenius huomauttaa, että tutuista kasvoista yleisön joukossa tulee itsellekin hyvä fiilis.

– Se antaa myös varmuutta, jos tuntee itsensä epävarmaksi, miten homma tänään toimii.

Pitkät matkat keikkapaikoille käyvät välillä melkein työstä:

– Oulusta olemme kotona aamulla seitsemän jälkeen, mutta illalla lähdemme uudelle keikalle. Hyvä fiilis pitää virkeänä. Se auttaa, että ajamme vuorotellen. Välillä jäämme myös yöksi keikkapaikkakunnalle, Ahonen kertoo.

Kaksi tai kolme peräkkäistä risteilyä Jonkun Paikallisen Bändin musiikin tahdittamana menee jo rutiinilla.

– Kun muut laulavat karaokessa, me otamme hytissä iltatorkut, Ahonen ja Pakka naurahtavat.