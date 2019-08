Jouluelokuvien klassikko Yksin kotona saa uuden version

Viihdeteollisuusjätti Disney tekee uuden version komediaklassikosta Yksin kotona. Disneyn toimitusjohtaja Bob Iger kertoi tämän olevan työlistalla, kun yhtiön kehittää uutta sisältöä Disney+ -suoratoistopalveluunsa, joka aloittaa Yhdysvalloissa marraskuussa.

Disney osti aiemmin tänä vuonna 21st Century Foxin ja sai sitä kautta haltuunsa suuren määrän tv- ja elokuvabrändejä. Igerin mukaan yhtiö aikoo hyödyntää Foxilta saatuja oikeuksia kehittäessään suoratoistopalveluaan. Kehitteillä on Yksin kotona -päivityksen ohella muun muassa myös uusi versio Yö museossa -elokuvasarjasta.

– Mikään ei ole meille tärkeämpää kuin että teemme tämän oikein, Iger sanoi Disneyn osakkeenomistajille.

Vuonna 1990 ensi-iltansa saanut, Macaulay Culkinin tähdittämä Yksin kotona oli suuri kassamagneetti, ja siitä on tullut jouluelokuvien klassikko. Culkin näytteli pääosan myös vuonna 1992 julkaistussa jatko-osassa, jossa päähenkilö Kevin McCallister joutuu kodin sijasta olemaan yksin New Yorkissa.

Culkin kasvoi ulos roolista, mutta elokuvasarjaan tehtiin myöhemmin vähemmälle huomiolle jääneitä jatko-osia.

Iger ei kertonut, onko Disneyn versio elokuva vai tv-sarja.

Igerin alaisuudessa Disney on tällä vuosikymmenellä takonut valtavasti rahaa tekemällä uusia versioita takavuosien klassikkoelokuvistaan. Vaikka kriitikot ovat kyseenalaistaneet toisintojen mielekkyyden, nostalgia on vedonnut yleisöön. Esimerkiksi Kaunottaren ja hirviön, Aladdinin ja Leijonakuninkaan uudet versiot ovat kaikki tuottaneet lipputuloja yli miljardi dollaria.

Uudella suoratoistopalvelullaan Disney pyrkii haastamaan Netflixin. Palvelu sisältää muun muassa Disneyn omistamat Star Wars-, Pixar- ja Marvel-elokuvat.

STT

Kuvat: