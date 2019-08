Joutsan viimesyksyinen henkirikos oli teloitustyyppinen murha, oikeus toteaa – uhrilta pään irrottanut 24-vuotias mies tuomittiin elinkaudeksi vankilaan

Keski-Suomen käräjäoikeus on tuominnut elinkaudeksi vankilaan 24-vuotiaan miehen, joka viilsi viime lokakuussa Joutsassa toisen miehen kurkun auki ja irrotti tältä pään. Oikeus pitää tekoa murhana muun muassa raakuuden ja julmuuden takia.

– Kaulan auki viiltämisessä ja välittömästi samassa yhteydessä tehdyssä pään irrottamisessa on kyse tappamistarkoituksesta. Tekotapa on teloitustyyppinen ja julkisuudestakin valitettavan tuttu muun muassa Lähi-idän viimeaikaisilta taistelualueilta, tuomiossa todetaan.

Tuomittu Mirko Micael Forsström oli mielentilatutkimuksessa, jossa hänet todettiin syyntakeiseksi. Hän siis ymmärsi tekonsa merkityksen.

Uhrin sukuelimet silvottu

Rikos tapahtui asunnossa, jossa Forsström, uhri ja asunnossa asunut 26-vuotias mies olivat viettäneet aikaa. Henkirikoksen jälkeen Forsström lähti 26-vuotiaan miehen kanssa asunnolta hakemaan pakettiautoa. Kaksikko ja pakettiauton omistaja, 38-vuotias mies, palasivat asunnolle, missä uhrin ruumis paloiteltiin ja kuljetettiin pakettiautolla Kuortin ABC-huoltoasemalle.

Uhrilta oli jossain vaiheessa leikattu irti sukuelimet. Oikeuskäsittelyssä ei saatu varmuutta siitä, kuka sen oli tehnyt.

Pakettiauton omistaja ja murha-asunnossa asunut mies olivat molemmat syytteessä hautarauhan rikkomisesta, sillä syyttäjä katsoi heidän osallistuneen muun muassa uhrin ruumiin paloitteluun. Forsströmin lisäksi kuitenkin vai pakettiauton omistaja tuomittiin. Oikeuden mukaan 26-vuotias vain nosteli ruumiin palasia, eikä näin syyllistynyt hautarauhan rikkomiseen.

