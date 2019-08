Jyväskylään ja Lahteen kulkevilla teillä luvassa ruuhkaa – ralli ja Kuninkuusravit vetävät väkeä

Jyväskylän ja Lahden ympäristössä on tänä viikonloppuna tiedossa liikenneruuhkia, ennustaa poliisi. Jyväskylässä ajetaan rallia torstaista sunnuntaihin, ja Lahdessa järjestetään perjantaista sunnuntaihin kestävät Kuninkuusravit.

Tänään Jyväskylän rallin erikoiskokeita ajetaan Oittilassa, Moksissa, Petäjävedellä, Uuraisilla ja Ääneskoskella.

– Niille erikoiskokeille vievät tiet ja paluutiet ovat varmasti koko päivän aivan tukossa. Ysitiehän siinä on keskeinen, ja iltapäivällä sitten nelostie, jotka varmasti jossain määrin tulevat ruuhkautumaan, ylikonstaapeli, viestintäpäällikkö Nina Juurakko-Vesikko Sisä-Suomen poliisilaitokselta kertoo.

Hän neuvoo alueella liikkuvia autoilijoita varaamaan aikaa.

– Kaiken maailman ohitukset ovat aivan turhia. Niillä ei mitään voita.

Juurakko-Vesikon mukaan poliisilla on tien päällä runsaasti partioita.

STT

