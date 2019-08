Kahdessa vuodessa tähdeksi? – pelikaani Nieminen ei stressaa kasvavista odotuksista

Niin jääkiekon alle 16-vuotiaiden olympiakulta Kasperi Kapasen ja Joel Kivirannan kanssa samassa joukkueessa kuin nuorten SM-kulta Mikko Rantasen johdolla löytyvät tuoreen Pelicans-hyökkääjä Otto Niemisen palkintokaapista. Uran kuudes SM-liigakausi kohdentaa ensimmäistä kertaa valokeilan Someron poikaan.

Nyt pyydetään tehoja ja koko kautta kärkiketjuissa. Pussinokkien urheilutoimenjohtaja Janne Laukkanen on todennut julkisesti, että odotukset ovat korkealla. Niemistä ei huimaa.

– Ensimmäistä kertaa aikuis-uralla minulta odotetaan enemmän. En minä siitä mitään paineita ota. Se on enemmänkin hyvä merkki. Se kertoo, että he ovat hankkineet minut vahvistukseksi. Pyrin tekemään kaikkeni, että voin olla niiden odotusten arvoinen. Siitä on vaan hyvät fiilikset, 23-vuotias pelaaja kertoo avoimen rehellisenä.

KHL-pelaajaoikeudet kuuluvat Pietarin SKA:lle. Sieltä ei tosin koskaan ole tullut yhteydenottoa.

Nieminen ylsi sekä Sekä C-, B- että A-nuorissa piste per peli -kauteen, ja 42 poikien maaottelussa syntyi 19 maalia. Samanikäinen Mikko Rantanen teki 41 peliin 20 osumaa.

– Kun olimme U-16-maajoukkueessa ensimmäisiä kertoja, niin minulla oli oma proteiinisäkki. Isä löi sen mukaan. Ei kellään muulla ollut vastaavaa. Nyt kun Frank Gymer on taas Lahdessa samassa joukkueessa, niin lempinimeni on Protsku, Nieminen hymähtää.

Nieminen aloitti kiekkoharrastuksen kuusivuotiaana Someron Pallossa. Sieltä tie vei vuosien päästä Salo HT:n junioreihin kaudeksi, kunnes seuroiksi valikoituivat TuTo ja TPS sekä sen liigajoukkue. Kolmeen otteeseen nopeajalkainen laituri on hakenut pelituntumaa Mestiksestä osoitteinaan Turku ja Savonlinna.

– Alkavaa kautta voi verrata siihen, kun muutin Turkuun. Oli ihan uusi kaupunki, eikä ollut ketään läheistä, jos ei joukkuekavereita lasketa. Sen kauden oppi tähän kauteen on kärsivällisyys. Alkuun ei välttämättä ollut helppoa, mutta sitten pääsin siihen kiinni ja sopeuduin paremmin. Joulukuun aikoihin olin jo hyvin asettautunut, eikä ollut koti-ikävää.

Nuorempana miehen haaveena siinsi ammattikiekkoilijan ura, muttei niinkään NHL. Sitä hän ei ole toki koskaan sulkenut pois.

– Se oli realistisen pojan näkökulma. Että jos NHL ei koskaan tulisi, niin ei se olisi pettymys. Ammattilaisuus on ollut isoin tavoite. Nyt se on jo toteutunut. Tämä on just niin siistiä kuin osasin kuvitella, siisteintä mitä voisin ammatikseni tehdä. Nyt haave on vähän muuttunut. Nykyään haluaisin vielä parempiin Euroopan sarjoihin.

– Kevään MM-kultajoukkueessa oli kavereita, joista ei olisi ikinä uskonut, että he solmivat nyt NHL-sopimuksen. Siellä oli paljon tuttuja samanlaisia tapauksia kuin minä. Se on tuonut itsellekin paljon uskoa, että kaikki on mahdollista. Mutta töitä on tehtävä paljon.

Avoimelle, muttei leuhkalle puheelle on perusteet. Viime kaudella Otto Nieminen nousi TPS:n Top2-hyökkääjäksi koko kentän peliä tilastollisesti arvioiden ja rikkoi henkilökohtaisia ennätyksiään.

36 runkosarjapeliin syntyivät tehot 12+8=20, +14 ja kaupan päälle pudotuspeleissä 5. 2+3=5, +1. Tasaisella vauhdilla maalitahti olisi ylittänyt maaliruiskun rajana pidetyn 20:n. Plussissa Nieminen oli joukkueen ykköshyökkääjä.

– Siinä valossa myös plusmiinustilastoa pitäisi arvostaa, että välillä näkee jonkun Liigassa tekevän yli 40 pistettä ja pisteen per peli, ja sitten plusmiinustilasto on lähemmäs -30. Kyllä se vähän kertoo, millainen pelaaja on. Se ei tietenkään kerro koko totuutta, kun tulee myös sellaisia merkintöjä, että hyppäät vain oikeaan aikaan kentälle.

Pitkän kauden aikana nämä tilastoharhat tasoittuvat. Nieminen olisi koko kauden samalla tahdilla pelatessaan ollut Liigan kärkikymmenikössä myös tehotilastossa.

– Pelasin kärkiketjuissa ja alemmissa aika lailla yhtä paljon, ja kyllä niitä plussia kummissakin ketjuissa sain aikaan. Pidän sitä aika tärkeänä tilastona. Sitten olen tyytyväinen, kun se on mahdollisimman paljon plussalla eikä miinuksella.

Ainoa suoraa vastausta vaille jäävä kuuluu: milloin kaksivuotinen Pelicans-sopimus solmittiin?

– Se on vähän henkilökohtainen juttu, mutta hyvissä ajoin. Jo edellisellä kaudella oli tosi lähellä, etten vaihtanut seuraa. Siinä kohtaa en vielä tiennyt, tulenko pelaamaan hyvän vai huonon kauden. Nyt tuntui, että oli kehityksen kannalta viimeinen mahdollisuus vaihtaa maisemaa. Tekee hyvää kokea muutakin.

– Ei tämä siirto johtunut pelkästään siitä, ettei TPS:llä olisi ollut riittävän suurta roolia tarjolla. Olisin varmasti saanut ihan hyvän roolin. Uskon silti, että täällä on paljon parempi saada vielä isompaa roolia. Seuraavan kahden vuoden tavoite on päästä Liigassa tosi hyväksi pelaajaksi ja siitä taas eteenpäin. Siksi minä Lahteen tulinkin. Viime kausi avasi unelmat ihan uudelleen.

– Tässä kohtaa mietin pelaajana kehittymistä enemmän kuin sitä, kuinka uskollinen yhdelle seuralle olen. Ei tässä mitään pahaa sanottavaa todellakaan jäänyt. On hyvin mahdollista, että tulen vielä joskus pelaamaan Tepsissä sitten myöhemmin. Palkka nousi aikaisempiin verrattuna, mutta raha ei ollut syy, miksi Lahteen tulin. Veljeni asuu Lahdessa. Se on hauskaa, mutta ei silläkään ollut siirron kannalta merkitystä.

Muitakin seuroja Someron taklaavan merkonomin kintereillä siirtomarkkinoilla oli.

– Ulkomaat eivät olleet vaihtoehtona, mutta Tepsin ja Pelicansin lisäksi Ilves, KalPa, KooKoo ja SaiPa. Pelicans oli itselle se, mihin halusin tulla. Täällä fysiikkaharjoittelu on Suomen parasta. Tommi Pärmäkoskella on semmoista tietotaitoa, mitä ei muista seuroista löydy.

– On se monessa muussakin seurassa hyvää, muttei lähellekään sitä mitä täällä. Kaikki mietitään viimeisen päälle, jotta ollaan parhaimmillaan peleissä, palaudutaan ja treenissä on järkeä, pikajuoksutaustainen Nieminen valottaa.

Ei mitään ilmaiseksi

Otto Nieminen on kulkenut pitkän matkan jääkiekkoammattilaiseksi. Someron Laitiaisissa lapsuudenkodin vieressä on pelto, jonka läpi virtaa joki.

– Se usein tulvi syksyllä. Sitten kun tuli talvi, niin siihen jäätyi kenttä. Sieltä ovat ensimmäiset jääkiekkomuistoni. Siellä oli aika isojakin ulkojäitä välillä.

Ei ole vain yksi tai kaksi poikaa, jotka ovat Kanadan preerioilla kasvaneet NHL-ammattilaisiksi.

– Joku asennejuttu siinä on. Siellä oli paljon semmoisia hommia, mitä ei kaupungissa asuessa tehdä, esimerkiksi polttopuuhommia. Piti taloon tuoda puita ulkoa, että on sisällä lämmintä. Kotitöitä on pitänyt tehdä enemmän nuoresta pitäen. Semmoinen kova työnteko on tullut ja jäänyt sieltä. Mikään ei ole harrastuksenkaan suhteen tullut ilmaiseksi, jos miettii pelaajapolkuani. On aikamoinen matka ollut pienestä Someron Pallosta, kun ei ole ihan lähellä isompaa seuraa ja vähemmän jäävuoroja. Tämä koko homma on vaatinut paljon. Tulee mieleen, kun NHL-tähti Carey Pricen isä lennätti poikaansa 300 kilometriä pienkoneella treeneihin. Ei ole niin helppoa kuin jossain isossa kaupungissa.

Nieminen nimeää seuraavien potentiaalisten somerolaishyökkääjien nimet. Molemmat ovat läpikäyneet jo poikien maajoukkuetapahtuma Pohjola-leirin.

– B-junioreissa Lukossa on Sami Päivärinta ja Tepsissä Eetu Tervo. Tunnen molemmat tosi hyvin. Heillä on kyllä mahdollisuudet. Se on vain itsestä kiinni ja miten paljon sitä haluaa.

Nieminen oli ehdolla vuoden 2016 nuorten MM-kotikisoihin vielä edeltäneenä kesänä. Niiden väliin jääminen vähensi NHL-varausmahdollisuutta merkittävästi. Eikä sitä sittemmin ole tullutkaan.

– Olin mukana haastajajoukkueessa. Kävin Venäjällä vetämässä yhden turnauksen. Se ei ollut erikoinen, niin minulla jäi siihen. Vasta sitten jälkeenpäin ennen niitä kisoja alkoi mennä seurapelit paremmin, mutta olin vähän myöhässä. Täytyy todeta, että siinä oli todella monta muutakin, kenellä olisi ollut edellytykset joukkueeseen. Ei se hirveän lähellä ollut, mutta kyllä siellä olisi varmasti ihan hyvin pärjännytkin.

– Voin ihan rehellisesti sanoa, että vähän se mestaruus harmitti, kun näki miten iso juttu siitä tuli. Ja tiedän että monella muullakin samanikäisellä oli sama, ketkä olivat vieläkin lähempänä. Olin samaan aikaan fiiliksissä, oli siisti katsoa, mutta kyllä se harmitti. Sitä ajatteli, että ei hitto, kun olisi itsekin ollut tuossa mukana.

– Vähän aikaa harmitti, mutta sitten mietin, että ne olivat vasta junnukisat, niin ei se niin iso juttu ollut. Tässä on vasta ura alkamassa. Kyllä siitä pääsi yli.

Niemisen näkemys itsestään kiekkoilijana

– 175-senttinen ja 87-kiloinen taklaava taistelijaluonne, jolla on patukkamainen kehonrakenne, voimaa on varteen nähden paljon, puntti on hyvin vuosien saatossa tarttunut kroppaan

– Räjähtävän nopea luistelija, joka on Pärmäkosken myötä saanut kintereisiin kuulemma yhä lisää ruutia. Luistelu riittäisi jo NHL:ään.

– Maaleja on syntynyt aina enemmän kuin syöttöjä, pyrkii entistä enemmän syöttämään hyvin, eikä vain hae itse paikkaa. Maalinteko on silti edelleen isompi vahvuus kuin syöttely hyvän laukauksen ansiosta.

– Maalin edessä pelaaminen on vielä juttu, missä pystyy ottamaan kehitysaskelia maalintekoon. Vapaan tilan hakeminen ja pakin kanssa kaksinkamppailun voittaminen vahvemmin ovat avaimet tähän.

– Haluaa profiloitua ”sveitsiläiseksi linkkuveitseksi”, eli monipuolisuusihmeeksi, mikä pidentää peliuraa. Häntä olisi näin ollen vaikea jättää kokoonpanosta pois, kun hän olisi käyttökelpoinen joka roolissa. Silti hyökkäyspelissä on pääpaino.

– Haluaa tulla tunnetuksi korkeasta työmoraalista jokaisessa vaihdossa, pelaajana joka tekee kaikki blokit ja takakarvaukset kunnolla.

– On ottanut vähän fyysisyyttä satakiloisia vastustajia kohtaan suoritettujen näyttävien avojään vastataklausten muodossa pois, koska kroppa ei välttämättä kestä, vaan esimerkiksi suoliluu meni turhan tähden poikki. Se on ollut ratkaisu koko uraa ajatellen. Taklaa edelleen, mutta järkevämmin ja laitojen lähellä.

– Metsästää koko kauden tasaisuutta, mistä syntyy ero hyvän ja huippupelaajan välille.

– Vieläkin menee vähän nuoruuden innolla tilanteisiin. Ei saisi liikaa ajatella, mutta välillä tulee mentyä vähän tyhmästi, minkä seurauksena voi soida vaikka omissa. Se osa-alue on jo parantunutkin. Välillä taktinen puoli tahtoo kuitenkin unohtua.

– Opiskelee ja matkii NHL:n highlight-videoilta muun muassa Sidney Crosbya, Nathan MacKinnonia, Nikita Kutsherovia ja Vladimir Tarasenkoa.

Loukkaantumisrumba ja uran makein hetki

19, 19, 33, 39 ja 36. Siinä ovat Otto Niemisen pelaamat ottelumäärät viidellä ensimmäisellä liigakaudella 60 ottelun runkosarjassa.

– Ikävä kyllä viime kausina on suoliluu murtunut, poskiontelot tulehtuneet, vatsalihas revennyt ja polvesta mennyt sivuside. Kaudet ovat olleet repaleisia. Olen täysin kuntoutunut ja kesä oli tosi hyvä treenien suhteen. Nyt ei ole mitään vaivoja, mutta koputan puuta kumminkin samalla. Se on iso toive, että pystyisin nyt viimein ottamaan taas vähän lisää pelejä, jopa täyden kauden.

Toisaalta kolmen viime kauden runkosarjan ottelukohtainen peliaika on noussut minuutin vuosi 9:54, 10:59 ja 11:50. Silti ykkösketjun miehet saavat selvästi enemmän peliaikaa. Kevään pudotuspeleissä koitti Niemisen tähtihetki, kun hän ratkaisi puolivälieräottelun TPS:lle tulevaa mestari HPK:ta vastaan jatkoajalla.

– Se oli uran makein hetki, vaikkei siitä ollut loppujen lopuksi mitään hyötyä. Ei siinä sarjassa ollut oikein mitään palaa. Ihan sama kuka olisi tullut vastaan, niin me olisimme varmaan tippuneet. Meillä oli siinä niin huono ajanjakso. En osaa sanoa miksi. Meidän hyökkäyspelimme oli Kaapo Kakon ja Oula Palven varassa. Välillä minä sain jotain aikaiseksi.

Kauden loppuminen puolivälieriin sai TPS-hyökkääjä Jonne Virtasen vetämään pään täyteen ja housut kinttuihin turkulaisessa ravitsemusliikkeessä/laululuolassa. Nieminen meni suoraa tietä kotiin.

– Olin himassa. Se oli iso pettymys. Kun tulos oli niin selvä, ei siinä ollut mitään seliteltävää. Silleen se on paha paikka, kun ihan yhtäkkiä kausi vain loppuu. Et menekään seuraavana päivänä enää hallille tai useaan viikkoon. Se arki muuttuu kertalaakista ja ei ole oikein mitään tekemistä päivisin.

Tulevan kauden odotetuimpia hetkiä tulee Niemiselle olemaan paluu Turku-halliin vieraspusakassa.

– Uskon että paluu Pelicansin paita päällä tulee jännittämään paljon. Tulen varmasti valmistautumaan paljon huolellisemmin. Se tulee olemaan iso juttu, erikoinen kokemus, mutta innolla sitä odotan. Kyllä sen heti katsoin, että milloin ottelu on, lokakuussa. Se on vielä erityisempää, kun siinä hallissa on niin monta vuotta vierähtänyt. En ole hirveän monta kertaa ollut siellä vieraskopissa tai pyörinyt sillä puolella vaihtoaitiossa.

– Pitsiturnauksessakin kun pelattiin Tepsiä vastaan, niin meni paljon paremmin verrattuna muihin vastuksiin. Sen verran kova näytönhalu oli. Jokaiseen peliin pitää syttyä, mutta väkisinkin syttyy, kun on oma vanha seura vastassa. Tulee ekstralataus.

Läpimurron taustat

– Jos harjoittelet tunteella ja päämäärätietoisesti, pelaat intohimolla ja itsevarmasti, totesi NHL-legenda Bryan Trottier Hall of Fame -kiitospuheessaan.

Keväällä 2018 Nieminen ei mahtunut playoffeissa TPS:n kokoonpanoon. Vuotta myöhemmin hän oli avainpelaaja. Mitä tapahtui?

– Kevät 2018 oli itselle iso muutoksen aika. Kyllä siinä aika masentunut oli. En ollut edes mukana joukkueen kanssa treenaamassa. Ne jotka eivät olleet kokoonpanossa treenasivat erikseen. Se herätti itsessä sellaisen hengen, että nyt on kyllä jotain tapahduttava. Haluanko jäädä pelaajaksi koko uran ajaksi, joka on siinä just ja just kokoonpanon sisä- tai ulkopuolella, koko ajan mennä sitä väliä. Tajusin, että nyt on haettava jotain muutosta. Siitä sisuuntuneena aloin laittaa omaa koko pakettia urheilijana uusiksi. Pudotin muutamia kiloja painoa, että saisin takaisin parhaan mahdollisimman nopeuden, otin vähän fyysisyyttä pelityylistä pois. Aina olen hoitanut hommat urheilullisesti, mutta nyt tein vielä vähän enemmän.

– Olen aina tiennyt, että minussa on potentiaalia, mutten sitä miten saan itsestäni enemmän irti peleissä. Se oli minulle sellainen nyt tai ei koskaan -ajatusmalli. Siinä tuli iso remppa. Muutin ajattelutapani peliä kohtaan. En stressaa. Jos ennen saattoi muutamaa päivää jo ennen peliä ajatella, että nyt on pakko onnistua ja nyt on pakko olla parhaimmillaan, niin sitten oli jo liian aikaisin liikkeellä ja keskittyi. Sitten se usein näkyi siinä, että pelin alkulämmölläkin, ennen kuin meni jäälämmittelyyn, sitä veti itsensä aika hapoille. Halusin varmistaa, että kroppa on varmasti hereillä. Se näkyi usein siinä, että sitä oli jo ekan erän jälkeen ihan loppu. Nykyään menen vain nauttimaan. Otin vähän alkulämmöstä pois, jotta sitten jaksan paremmin koko pelin. Se auttoi jo heti ekasta kerrasta lähtien.

– Valmistautuminen huolella tuo peleihin varmuuden. En esimerkiksi valvo myöhään. Mutta en mieti sitä liikaa, jos olen nukkunut huonosti. Kun teen päivittäin asiat ja harjoitukset huolella ja hoidan itseni kuntoon, niin tiedän, että nyt olen tehnyt kaikki niin hyvin ja peleissä ei tarvitse stressata mistään. Jos välillä tekee vähän huonosti, niin sitten se voi heijastaa sinne kaukaloonkin. Päivittäisen työn kautta se tulee.

Tulevat muutamat vuodet näyttävät onko Niemisestä ottamaan vielä harppauksia urallaan eteenpäin vai jääkö polkukone polkemaan paikalleen.

– Itsellä on luottavainen olo uuteen kauteen ja itseluottamus oli viime loppukaudesta vain yhtä nousua, niin kyllä se nyt vähintään on samassa pysynyt. Se on ihan eri kuin mitä se oli viime kauden alussa. Uskon, että jos tulee heikompia hetkiä, niin tästä keväästä sitten voin muistella niitä hyviä asioita ja se auttaa.

– Olen vähän varovainen henkilökohtaisten tulostavoitteiden suhteen. Tuntuu, että helposti alan sitten liikaa miettiä tehopisteitä. Pyrin vain koko kauden tekemään huolella ja hyvin kaikki työt, että pysyisi tasaisuus jokaisessa pelissä. Uskon, että kun asenne on kunnossa ja tekee työtä, niin sitten tehopisteet tulevat. Toki haluan rikkoa maali- ja piste-ennätykseni.

Nyt tradenomiopinnot jäävät hetkeksi tauolle, kun Nieminen keskittää kaikki ajatuksensa jääkiekkoon.

Pelicansin kauteen valmistavissa peleissä Nieminen on jäänyt tehoitta: 8. 0+0, +1 ja on seuran ainoa tehoton hyökkääjä niistä, joilla on vähintään seitsemän peliä. Tehoton kesäkausi on ollut melkeinpä Niemisen tavaramerkki, sillä neljän edellisen kauden vastaavat lukemat ovat 29. 3+3=6.

– Kyllä se vähän stressaa, ettei tule tehopisteitä, mutta loppujen lopuksi sitten kun kausi alkaa, niin ei näitä kukaan laske. On ihan uusi seura, pelitavat ja vasta haetaan kokoonpanoja, niin se menee vähän miettimiseksi. Varmasti vieläkin teen aika paljon väärin valmentajien mielestä, koska emme ole edes vielä käyneet kaikkia asioita yhdessä.

– Mietin, että ei tarvitse turhaan murehtia. Nyt se on mennyt jo paljon parempaan suuntaan, on hyvää tekemistä ja monta maalipaikkaa. Tiedän tapauksia, jotka tekevät ennen kautta kymmenen maalia ja sitten kauden jälkeen he ovat tehneet kaksi maalia. Minulla on ollut nämä samat vaikeudet joka alkukausi, niin ei siinä mitään.

Nieminen kiekkoilee tulevalla kaudella numerolla 42. Tepsistä tuttu numero 43 oli varattu Miihkali Tepolle, ja 21, jolla Nieminen juniorimaajoukkueissa esiintyi, on Pasi Nurmisen uran myötä käyttöpannassa, vaikkei sitä ole virallisesti jäädytetty.

Keskiviikkona alkavalle CHL:lle risuja ja ruusuja

Keskiviikkona alkava Champions Hockey League saa Otto Niemiseltä risuja ja ruusuja.

– Pääsääntöisesti tykkään. Pelaajana on tosi siistiä päästä pelaamaan muiden maiden joukkueita vastaan ja reissaamaan. Suurin osa niistä peleistä on vielä kovatasoisempia kuin Liigassa. Se on itsellekin hyvä näytönpaikka etenkin Euroopan kentille. Tiedän että Pohjois-Amerikastakin on skoutteja katsomassa. Miinuksena on se, että kun se tapahtuu kauden aikana, niin se tuo lisärasitteita. Siitä vähän hyötyvät muut, jotka eivät CHL:ssa ole. Kuitenkin paljon mieluummin pelaan CHL:aa kuin olen jossain Tanhuvaarassa leireilemässä.

Lopuksi Pelicans-laituri listaa ennakkosuosikkinsa alkavaan CHL-kauteen:

– Totta kai siihen uskotaan, että Pelicans vie CHL:n. Frölunda ja Bern tulevat olemaan aika vahvoilla. Pelicans menee ainakin omasta lohkostaan jatkoon. Voittaminenhan on jääkiekossa hienointa. Vaikeata se on, sen olen Liigassakin huomannut. Se että pääsee edes välieriin, on vaikeaa. Minua se ajaa eteenpäin. Olisi hienoa saada mitaleitakin, eikä vain mennä näitä vuosia tästä läpi.

Juttupaketin kirjoittaja: Michael Sundstén