Salon Seudun Ampujien viikonloppuna Halikon Hevonpäässä järjestämät 50 metrin kiväärilajien SM-kilpailut ovat Suomen mittakaavassa maksimaalisen tasokkaat.

Suomen edustajat tuleviin Rio de Janeiron maailmancupin osakilpailuihin julkistettiin keskiviikkona. Kaikki kuusi kivääriampujaa löytyvät myös Hevonpään osallistujalistalta.

Naisista Emmi Hyrkäs ja Jenna Kuisma tähyävät kohti olympiapaikkaa Riossa elo–syyskuun taitteessa. Miehistä kolmen vuoden takaisessa olympiakaupungissa ovat mukana Juho Kurki, Aleksi Leppä, Sebastian Långström ja Joni Stenström.

Salon Seudun Ampujille merkittävien kilpailujen järjestäminen on viime vuosilta tuttua puuhaa. Tämän ja viime vuoden Kultahippufinaalien lisäksi kokemusta karttui vuosi sitten, jolloin kilpailtiin SM-mitaleista kiväärissä ja pistoolissa.

Tällä kertaa ohjelmassa ei siis ole pistoolia, jonka mitalit jaettiin viime viikonloppuna Laukaassa.

Se helpottaa omalta osaltaan kisajärjestelyjä, sillä kiväärissä käytetään elektronisia laitteita. Pistoolissa valmistelujen tekeminen on työläämpää.

Silti Hevonpäässä nähdään tälläkin kertaa useita satoja kilpailusuorituksia.

Kun mukaan lasketaan muiden muassa jokavuotiset omat isot Ampumakisat, on tänä ja viime vuonna piisannut vilskettä. Salo on kilpailupaikkana ampumaurheiluväen mielessä nyt käytännössä niin tarkasti kuin se ikinä voi olla.

Järjestävästä seurasta on myös varsin runsaasti kilpailijoita. Julia Rannikko on mukana jo perjantain kilpailussa, ja naisosaamisesta vastaavat myös Tiina Kontinen sekä Eeva Kyrönlahti. Tämän myötä SaSA:lla on puolen vuosisadan tauon jälkeen joukkue myös naisten joukkuekilpailussa.

Miehissä taitojaan näyttävät konkarit Markku Haklin, Tero Hovila, Veikko Laine ja Ilkka Ratamo. Nuoremmasta kaartista Teemu Hartman saavutti viime vuonna 18-vuotiaiden Suomen mestaruuden, ja mukana kotikisassa on myös Jyry Laaksonen.

50 METRIN KIVÄÄRIN SM-KILPAILUT HEVONPÄÄSSÄ

Perjantai

50 m kivääri 3 x 40 ls naiset+finaali.

Liikuntavammaisten lajit (makuu, asennot).

Lauantai

50 m kivääri 60 ls makuu, naiset.

50 m kivääri 3 x 40 ls miehet+finaali.

Sunnuntai

50 m kivääri 60 ls makuu, miehet.