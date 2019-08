Kaleva: Uusi hätäkeskustietojärjestelmä on heikentänyt poliisin toimintavalmiusaikoja

Poliisin toimintavalmiusaika oli alkuvuodesta huonoin kymmeneen vuoteen, kertoo sanomalehti Kaleva. Syynä tähän on poliisin mukaan uusi Erica-hätäkeskustietojärjestelmä.

Tammi-heinäkuussa toimintavalmiusaika koko maassa oli keskimäärin 10,7 minuuttia kiireellisimmissä A-luokan hälytystehtävissä. Se on yli minuutin enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona.

Erica-järjestelmä nostaa yhä enemmän hälytystehtäviä A-luokkaan. Kiireellisimpään luokkaan nousee nyt paljon sellaisia tehtäviä, jotka ennen hoidettiin B-tasoisena. Esimerkiksi tieto epäillyllä näpistelijällä mukana olevasta veitsestä voi nyt nostaa tehtävän A-luokkaan, vaikka aiemmin se olisi saatettu hoitaa B-tehtävänä, jos näpistelijä oli rauhallinen.

A-luokan tehtävien määrä onkin alkuvuonna kasvanut selvästi, kun taas B-luokan tehtävien määrä väheni.

– Poliisin antamia tehtävänkäsittelyohjeita, joiden perusteella kiireellisyys määräytyy, noudatetaan entistä tarkemmin. Ennen kiireellisyysluokka oli vapaammin valittavissa ja mentiin enemmän perstuntumalla, Poliisihallituksen poliisitarkastaja Marko Savolainen kertoo.

A-kiireellisyysluokan tehtävä keskeyttää vähemmän kiireellisen tehtävän, jos sen keskeyttäminen on mahdollista.

