Kalevan kisojen herkkupaloina estejuoksut

Yleisurheilun Kalevan kisojen kolmantena kilpailupäivänä mielenkiintoa herättävät muun muassa miesten ja naisten 300 metrin estejuoksut. Topi Raitanen on alittanut Dohan MM-kisojen ja Tokion olympialaisten tulosrajat. Naisissa Camilla Richardsson on yltänyt Dohan MM-rajaan.

Naisten estekisa on kello 19 ja miesten kello 20.20. Estekisojen lisäksi lauantain finaaleja ovat naisten moukari, 400 metrin kelauskisat, miesten seiväs, naisten keihäs ja miesten sekä naisten 100 metrin juoksut. Lisäksi seitsenottelijat saavat urakkansa päätökseen. Karsinnoissa nähdään muun muassa miesten keihäs.

STT