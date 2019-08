Kannatus kasvaa

Politiikka on kasvattanut kannatustaan Suomen suosituimpana pakinan aiheena. Vasta manipuloidun kannatuskyselyn mukaan 25 prosenttia lukijoista lukee kesällä mieluimmin poliitikkoja piikitteleviä kirjoituksia. Keväällä vastaava prosentti oli 24, koska yksi vastaaja ei saanut kyselyä ajoissa.

Kaikista vastaajista 90 prosenttia pitää sanomalehtipakinoita välttämättöminä, 50 prosenttia keskustelee pakinoista Internetin foorumeille ja 10 prosenttia lukee niitä.

Erityisesti poliittista pilakirjoittelua kannatetaan oppositiossa, mutta vain siinä tapauksessa, että satiirin kärki kohdistuu hallitukseen. Muussa tapauksessa pakinointi uhkaa yhteiskuntarauhaa ja sananvapautta.

Eduskuntahuumorin tutkimuskeskuksen mukaan tulos noudattaa trendiä, joka on vahvistunut jo tuhansia vuosia: paras pilkka osuu naapurin nilkkaan. Erityisesti suositaan pakinoita, joissa nauretaan keskustalle, vaikka vähän kömpelöstikin. Silloin on hauskaa kuin laskiaisena.

Tarkoitushakuisen kannatuskyselyn tuulesta temmattujen tulosten mukaan eniten kannatusta saa pakina, jossa ollaan pienen ihmisen asialla. Toiseksi eniten kannatusta saa keskisuurten ihmisten puolustaminen. Suuret ihmiset eivät mahtuneet kyselyyn – eikä heitä juuri olekaan muualla kuin muistokirjoituksissa.

Markkina-, seka- ja suunnitelmataloustutkimuksen analyytikon mukaan tulos ei ole yllätys. Suomalainen on mielellään pienen puolella. Siksi hallituskin koottiin niin, että suuret puolueet jätettiin ulkopuolelle.

Kyselyn avoimessa osuudessa vastaajat saivat esittää sisällöllisiä toiveita. Eläimistä poliitikkojen kanssa samoihin pakinoihin halutaan useimmin koiria – paitsi, jos pääministeri on torilla toriaikaan. Myös kissat ovat suosittuja. Allergisimmille kelpaavat lapsetkin.

Eri ammattien edustajien välillä ei havaittu eroja, poikkeuksena opettajat, jotka ovat juuri palanneet töihin. Heidän keskuudessaan kannatusta kasvattaa jokainen, joka kannattaa kasvatusta.

Kannatuskyselyn rahoittamiseksi muutamia kysymyksiä tehtiin myös kaupallisten toimijoiden toiveiden mukaan.

Sekatavarakaupan liiton ja sisäelintarviketeollisuuden tilauksesta kysyimme, suosivatko kuluttajat mieluimmin välipalatuotteita, joihin on lisätty sokeria vai sellaisia, joissa on vähennetty lisättyä sokeria vai sellaisia, joissa on lisätty vähennettyä sokeria vai sellaisia, joiden maustaja on unohtanut, mitä teki viimeksi.

Vastaajat halusivat vähemmän lisättyä viisastelua

Kysyimme myös, kuinka monesta vastaajan lähikahvilasta saa juuri jauhetuista pavuista valmistettua kahvia. Yleisin vastaus oli: vain barista.