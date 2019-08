Karibialla puhaltavan Dorian-myrskyn pelätään vahvistuvan hurrikaaniksi

Karibianmerellä puhaltavan trooppisen Dorian-myrskyn pelätään yltyvän hurrikaaniksi Puerto Ricossa ja Dominikaanisessa tasavallassa, Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus arvioi.

Dorian on etenemässä kohti Puerto Ricoa ja Dominikaanista tasavaltaa keskiviikkona paikallista aikaa.

Viimeksi kaksi vuotta sitten Puerto Ricoa ravisteli voimakas Maria-hurrikaani. Maria tuhosi saaren infrastruktuurin ja tappoi terveysviranomaisten viimeisimmän arvion mukaan jopa lähes 3 000 ihmistä. Puerto Ricon hallitus on aiemmin puhunut vain 64 kuolonuhrista.

Dominikaanisesta tasavallasta Dorian etenee kohti Kuubaa ja Floridan rannikkoa, mutta hurrikaanikeskuksen arvioin mukaan myrsky heikkenee.

Tällä hetkellä Dorianin tuulet puhaltavat yli 26 metriä sekunnissa. Hurrikaaniksi myrsky luokitellaan, jos tuuli puhaltaa vähintään noin 33 metriä sekunnissa.

Karibialla eletään tällä hetkellä hurrikaanikautta, joka kestää tyypillisesti kesäkuusta marraskuuhun. Toistaiseksi tänä vuonna vain Barry-myrsky on yltynyt hurrikaaniksi. Barry moukaroi muun muassa Yhdysvaltoja heinäkuun puolivälissä.

STT

Kuvat: