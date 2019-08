Kashmirin alueen jännitteet kiristyivät – Intia lähettänyt kymmeniätuhansia sotilaita paikalle

Intian ja Pakistanin väliset jännitteet kiistellyllä Kashmirin alueella kiristyivät jälleen maanantain vastaisena yönä. Uutistoimisto AFP:n viranomaislähteen mukaan Intia on lähettänyt alueelle 70 000 lisäsotilasta ja määrännyt ulkonaliikkumiskiellon.

Myös sähköinen viestintä alueella on katkennut. Poikki ovat tiettävästi menneet niin matkapuhelinliittymät, lankapuhelinyhteydet kuin internetkin. Ennen yhteyksien katkeamista useat aluejohtajat kertoivat Twitterissä joutuneensa kotiarestiin.

Intia ja Pakistan ovat syytelleet toisiaan rajakahakoista Kashmirissa. Alue on ollut kiistakapulana aina maiden itsenäistymisestä asti vuonna 1947.

