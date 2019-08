Kashmirin ulkonaliikkumiskielto höllenee torstain itsenäisyyspäivän jälkeen, sanoo alueen kuvernööri – puhelinlinjat ja internet pysyvät suljettuina

Ulkonaliikkumiskielto höllenee Intian kontrolloimalla alueella Kashmirissa torstain itsenäisyyspäivän jälkeen, sanoo Jammun ja Kashmirin alueen kuvernööri Satya Pal Malik. Hän kertoo Times of India -lehdelle, että puhelinlinjat ja internet pysyvät kuitenkin suljettuina. Hänen mukaansa viikon tai kymmenen päivän päästä kaiken pitäisi olla kunnossa ja kommunikaatioväylät avataan vaiheittain.

Intia kertoi aiemmin ryhtyvänsä höllentämään poikkeuksellisen tiukkoja turvatoimia, jotka se otti käyttöön hallinnoimallaan alueella Kashmirissa yli viikko sitten.

Intia lähetti alueelle kymmeniätuhansia lisäsotilaita ja katkaisi kaiken sähköisen viestinnän. Lisäksi alueella julistettiin laaja ulkonaliikkumiskielto.

Intian uskottiin valmistautuvan alueella mahdollisesti järjestettäviin protesteihin.

Intian turvatoimien kiristykset eivät kuitenkaan täysin tehonneet. Asukkaiden mukaan noin 8 000 ihmistä otti osaa mielenosoituksiin perjantain rukouspäivän jälkeen. Asukkaiden mukaan turvallisuusjoukot käyttivät kyynelkaasua ja ammuksia väkijoukon hajottamiseen.

Tiistaina Intian hallitus myönsi ensimmäistä kertaa, että yhteenottoja oli tapahtunut.

Levottomuuksien pelätään pahenevan

Intia teki aiemmin tässä kuussa kiistanalaisen päätöksen ja poisti Kashmirin erityisalueen aseman. Intian itsenäistymisestä eli vuodesta 1947 asti voimassa ollut erityisasema takasi muslimienemmistöisen alueen asukkaille yksinoikeuden maanomistukseen.

Intian puolella Kashmiria on vuosikymmenten ajan käyty taisteluja alueen kapinallisryhmien ja Intian hallituksen joukkojen välillä. Jotkut kapinalliset haluavat liittää alueen Pakistaniin, ja toiset taas vaativat täyttä itsenäisyyttä.

Sotiminen on johtanut vuosien varrella kymmenien tuhansien kuolemiin. Suurin osa konfliktin uhreista on siviilejä.

Intian tuoreen päätöksen uskotaan lisäävän levottomuutta alueella.

STT

